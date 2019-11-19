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В Рахунковій палаті назвали
шляхи розв'язання проблеми...

В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:07

Re: В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми..

  Vovick написав:Также в Украине проживает около 6 млн человек пенсионного возраста

"Пенсионного возраста" и "Пенсионер" - это две большие разницы, как бы вам сказали в Одессе.
Читал инфу от ПФУ, где они сообщали, что платят пенсию 11,5 млн человек. Поправьте свои расчёты и посмотрите на них ещё раз.

....в догонку...
Пример из жизни, для понимания ситуации - у меня есть знакомый, который сразу после Армии пошёл в подразделение (СБУ или МВД - врать не буду, не помню), которое занимается охраной посольств в Киеве. Рассказывал, что им "год шёл за два". Итого считайте сами - в Армию пошёл в 18 лет, пошёл в охрану посольств в 20 лет, через 15 лет (имея стаж военной службы 30 лет!) ушёл на пенсию. В итоге получился замечательный 35-ти летний военный пенсионер, с военной пенсией около 10 000 грн. Его батя в то время еще на заводе вкалывал и получал ЗП около 6 000 грн. Представляете семейную драму ? ;)
Востаннє редагувалось LutsMan в Чет 21 лис, 2019 18:14, всього редагувалось 1 раз.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:11

  Vovick написав:_hunter Ну хорошо, давайте так - в 2018 году "официальная работа есть только у 16 ​​млн украинцев...Также в Украине проживает около 6 млн человек пенсионного возраста." - https://ua.news/ru/demografiya-ukrayiny ... ekonomiky/
16*10000*0.22/6 = 5866
Примерно те же цифры. Откуда задолженность?


1. Взносы платят не 16 млн, а около 12 млн.
2. Средняя ЗП не равна среденей зарплате с которой платят взносы. За 2018-й год взносы платили в среднем с ЗП 7900 грн, за 9 месяцев 2019-го чуть меньше 9000 грн.
3. Пенсионеров у нас не 6 млн, а больше 11 млн.
4. В ПФ идет всего около 80% от ЕСВ

Итого, взносами в 2018-м году можно было обеспечить пенсию 0,8*12*7900*0,22/11 = 1516.8 грн
В 2019-м 12*9000*0,22/11 = 1728 грн.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:50

LutsMan Улыбнуло :) , но не думаю, что таких много. Хотя кто его знает, сколько таких хитромудрых и какая у них пенсия?
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:55

Giroi Ну, если у нас 4млн. сограждан работают официально и не платят взносы, если количество получающих пенсии выросло за год в 2 раза, то все нормально и понятно. Честно говоря, не вижу я, что каждый четвертый у нас пенсионер или человек, получающий пенсию. Хотя может я живу в "непенсионерском" регионе :)
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:02

  Vovick написав:Ничего не понимаю. Возьмем очень приблизительно по нынешним зарплатам. Средняя зарплата ~10000грн. Социальный взнос 22% ~2200 в месяц, ~26000 в год. Пусть работает человек 35 лет. То есть заплатил ~900000. Средняя продолжительность жизни 72 года, то есть 12 лет жизни на пенсии. Итого больше 6000 в месяц. Тогда как средняя пенсия у нас 3000. Где я ошибся, подскажите.

Ошибка в том, что у нас солидарная пенсионная система, а не накопительная.
Сейчас работающие делать отчисления в ПФ, а из ПФ идут выплаты сейчас действующим пенсионерам
Указанные в примере, 2200 грн не накапливаются, а идут на выплаты действующим пенсионерам. Это особенность любой солидарной пенсионной системой
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pesikot
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