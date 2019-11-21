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В Рахунковій палаті назвали
шляхи розв'язання проблеми...

В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:24

_hunter Если верить "данным ПФУ", то да.
"А как это видно должно быть?" Из жизни, я ведь не в коконе живу - улица, базар, магазин.
В конце концов - в моем подъезде на 40 квартир (не хрущевка, но и не новострой, дом заселился в 1993), двое пенсионерок. Конечно, единичный пример ничего не доказывает и ничего не опровергает, но и данные ПФУ настораживают.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:32

  blueiceua написав:ну если за 28 лет порезать на металлолом 5 000 заводов то какие пути решения дефицита пф?.
создавать рабочие места - другого пока мир не придумал.
а велосипед изобретать у чиновников украины слабо получается.

Вы еще скажите заставить людей ходить строем :D Мир (чаще всего Азия )как раз и придумал. Небольшой налог чтоб содержать армию. полицию, чиновников, минимальный уровень медицины и образования. Дальше уже твои личные проблемы как обеспечить себе работой, пенсией и прочим. И с детства человек знает. что все в его руках - выростил норм детей и открыл семейный бизнес - будет счастливая старость,прошарился в работоспособном возрасте, будешь валяться под забором в старости. У наших же людей мировоззрение с детства формируется на сказках, большую часть жизни пролежал на печи, потом встал и все норм - и жена и пол царства - можно дальше уже в царстве шариться :D
зы. Можно построить заводы, загнать туда людей и выпускать продукцию, вы попробуйте ее продать по адекватной цене.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:57

  Vovick написав:_hunter Если верить "данным ПФУ", то да.
"А как это видно должно быть?" Из жизни, я ведь не в коконе живу - улица, базар, магазин.
В конце концов - в моем подъезде на 40 квартир (не хрущевка, но и не новострой, дом заселился в 1993), двое пенсионерок. Конечно, единичный пример ничего не доказывает и ничего не опровергает, но и данные ПФУ настораживают.

Олимпиадный вопрос, в таком случае: за последний час (или когда в последний раз было) сколько человек прошло мимо (в радиусе 5ти метров)?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:31

Снизить налоги на зарплату и поднять уровень зарплат. Зарплаты у нас госкомпании и не только , платят 6000-7000грн
это большенство людей зарабатывает. И это позволено платить людям, которые имеют образования.Вот и получается нет зарплат, нет и пенсий. Вот и ошибка.
700vlad
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