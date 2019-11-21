RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерти назвали ключові
особливості 6G зв'язку

Експерти назвали ключові особливості 6G зв'язку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:27

Експерти назвали ключові особливості 6G зв'язку

Пропонуємо до обговорення:
Поки в Україні тільки готуються до тестування мереж 5G, плануючи запуск на 2022 рік, в Китаї вже щосили впроваджують п'яте покоління стільникового зв'язку і готуються до запуску наступного, шостого покоління.

Дивися повний текст Експерти назвали ключові особливості 6G зв'язку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91984
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:28

у нас даже 3дж роскошь киев не в счет а тут китаяси во какие умниси
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:00

Это фиаско братан
verand
 
Повідомлень: 681
З нами з: 24.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:14

Re: Експерти назвали ключові особливості 6G зв'язку

От на даний момент для чого потрібні такі швидкості - не можу уявити ...
Теоретично тількі для відстежування стану організму , наприклад , з купою датчиків у всьому і передачі думок по радіоканалу ... Дря роботизації всього з управлінням з хмари ... Коротше кажучи - рухаємося в бік штучного інтелекту - для якого наявність біологічних об"єктів не потрібна зовсім ...
Puente
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:52

Re: Експерти назвали ключові особливості 6G зв'язку

  Puente написав:для чого потрібні такі швидкості - не можу уявити

Так профильные статьи читать нужно -- тогда и выдумывать ничиго не нужно будет -- IoT.
_hunter
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimo_0n, olivera і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Рахунковій палаті назвали шляхи розв'язання проблеми... 1, 2
R2 » Чет 21 лис, 2019 11:34
19 1361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 10:05
Shram
У Раді назвали строки ухвалення закону про гральний бізнес
R2 » Чет 21 лис, 2019 13:16
6 263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 22:33
SMOKE
У Раді назвали умову для референдуму про продаж землі...
R2 » Чет 21 лис, 2019 16:25
2 132
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 16:39
Галина441

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.