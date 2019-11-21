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Експерти назвали ключові особливості 6G зв'язку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:27
Пропонуємо до обговорення:
Поки в Україні тільки готуються до тестування мереж 5G, плануючи запуск на 2022 рік, в Китаї вже щосили впроваджують п'яте покоління стільникового зв'язку і готуються до запуску наступного, шостого покоління.
Дивися повний текст Експерти назвали ключові особливості 6G зв'язку
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R2
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Додано: Чет 21 лис, 2019 22:28
у нас даже 3дж роскошь киев не в счет а тут китаяси во какие умниси
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alekc_sizov
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:00
Это фиаско братан
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verand
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:14
От на даний момент для чого потрібні такі швидкості - не можу уявити ...
Теоретично тількі для відстежування стану організму , наприклад , з купою датчиків у всьому і передачі думок по радіоканалу ... Дря роботизації всього з управлінням з хмари ... Коротше кажучи - рухаємося в бік штучного інтелекту - для якого наявність біологічних об"єктів не потрібна зовсім ...
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Puente
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:52
Puente написав:
для чого потрібні такі швидкості - не можу уявити
Так профильные статьи читать нужно -- тогда и выдумывать ничиго не нужно будет -- IoT.
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_hunter
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