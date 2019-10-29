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В Україні нелегально працюють
кілька мільйонів українців...

В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:13

В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні кілька мільйонів громадян працюють без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Дивися повний текст В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців - Держпраці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:13

враховуючи як влада знецінює пенсії та інші виплати через інфляцію , блабла про соціальні гарантії не є переконливим.
моя пенсія 2012 року по долару зараз в 2 рази менша, а по купівельній спроможності ще менша.
в деяких країнах - це де? свазіленд? кндр? в голові чернеги?
а що його відомство робить, знаючи проблему?
igorbuda52
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