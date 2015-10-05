Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 859860861862 Додано: Чет 04 гру, 2025 00:26

Додано: Чет 04 гру, 2025 00:50

У подростка есть свое мнение. И если он принял решение сьебнуть из дома значит на то были причины.



У подростка есть свое мнение. И если он принял решение сьебнуть из дома значит на то были причины.





У підлітка ще є Віталі, які самі підлітками ходили по батькам інших підлітків, щоб наіпати їх, і забрати поьродяжничати.

Зараз Віталі виросли. І стимулюють (морально і фінансово) звалити з дому інших підлітків, включно з абсолютно ситими і нормально одягнутими. Для веселого контенту

У підлітка ще є Віталі, які самі підлітками ходили по батькам інших підлітків, щоб наіпати їх, і забрати поьродяжничати.Зараз Віталі виросли. І стимулюють (морально і фінансово) звалити з дому інших підлітків, включно з абсолютно ситими і нормально одягнутими. Для веселого контентуСиній Кіт створювався десь так само

Додано: Чет 04 гру, 2025 04:48

твоя проблема что ты не читаешь мои простыни, то ли считая себя умнее нейропсихологии, то ли не понимая о чем там пишут. Я уже стараюсь от себя не писать, цитируя ИИ. Хотя бы последнюю простынь прочитай. Все эти процессы которые происходят с подростками заложены природой, а не Виталей.



Виталий в отличие от дремучих родителей и местной фауны их (процессы) понимает. Ключевую фразу что я никого не ищу ты тоже не увидел или не понял. Она явно указывает на то чьи потребности в этих челенджах реализуются.





Для чата это развлечение. Для подростка - быстрый дофамин и ускоренное получение соц.опыта. После 22-23лет такой формат полностью пропалает и они переключаются на что то более привычное (семья/работа) Пик где то в 16-18. В наше время пик был в 14-16. На 2 года детство сдвинулось за 25 лет.



Чтобы ты спал спокойно через такие чаты проходит микроскопический % подростков. Все же большинство сидит дома в тик токах и кушает манную кашу не интересуясь никем и ничем. Я мгновенно определяю их по отсутствию общих тем для разговоров. Перепуганные недоверяюшие всем и всему они растут как бибизяна в клетке. Впитывая как губка страхи и стереотипы своих родителей и одноклассников.



Некоторые подростки интуитивно понимают что они принадлежат всему обществу, а не только тем кто их родил и вырастил. Через пару лет им придется взаимодействовать с широким кругом людей разного возраста. И тогда у маменьких сыночков начнутся проблемы. Потому что опыта общения с родителями и педагогами (с позиций ребёнка) недостаточно. Я работал с такими "детьми" (им было уже 18+) от их инфантильности вреда больше, чем пользы. Приходилось на пальцах объяснять элементарные вещи. Например про бесконфликтное поведение. Провалы опыта сумасшедшие. Взрослое там только тело. Внутри ребёнок привыкший что его опекают.





На счёт синего кита. Одни и тем же ножом можно картошку почистить и человека убить. Почему не запрещают ножи? Ты бы точно запретил. А если запретить всё наступит рай.





А ваще прикольно как боевой летчик который (по рассказам) летал под пулями, вдруг испугался за подростка, выживающего в сытом, благополучном и безопасном Дубае. Чё то у меня смутные сомнения что ты хоть раз рисковал жизнью. Если увидел риски в моих сториз. Wirująświatła

Додано: Чет 04 гру, 2025 07:48

через такие чаты проходит микроскопический % подростков.



через такие чаты проходит микроскопический % подростков.





А решта 99+% виростають «дорослими дітьми»?





вдруг испугался за подростка





А де я писав про страх, за тим більше невідомих мені дітей?

сомнения что ты хоть раз рисковал жизнью





Я до сусідського кота задирався. Бабуся сказала, що у неї не було сміливішого внука.

Вже дорослим я двічі не мив руки перед сніданком.

Так що не бреши, я бунтівний і ризиковий





З. і Ти просто знайшов нарешті тих, хто заглядає тобі в рот? Готові модератором тебе поставити, підняли тобі ЧСВ..



Памʼятаєш старий анек про дитину нового руського?





- папа, папа, а мы сегодня во втором классе палочки рисовали, так мои самые ровные. Это потому что мы новые русские?

- Да, сынок, поэтому

- папа, папа, а еще мы сегодня кружочки рисовали, мои самые ровные. Это потому что мы новые русские?

- да, сынок ..

- а еще мы с однокласниками сегодня членами мерялись, мой самый длинный .. это потому что мы новые русские?

Бабушка вмешивается: «нет, идиот, это потому что тебе уже 15







Hotab твоя проблема





Додано: Чет 04 гру, 2025 09:09

Спорно.

Я вот спросил ИИ по этому поводу и получил такой ответ:

"

Содомия — это исторический термин, который изначально

нащо воно нам тіиісторичні ескурси? Щоб розібратись що мав на увазі, Барабашов треба питати ші про значення слова в його середовищі...

Но є краща ідея, не будем розбиратись, просто дамо позивний - Содоміт

То обійшлось без дівок? То обійшлось без дівок?



Спорно.

Я вот спросил ИИ по этому поводу и получил такой ответ:

"

Содомия — это исторический термин, который изначально Спорно.Я вот спросил ИИ по этому поводу и получил такой ответ:Содомия — это исторический термин, который изначально нащо воно нам тіиісторичні ескурси? Щоб розібратись що мав на увазі, Барабашов треба питати ші про значення слова в його середовищі...

Но є краща ідея, не будем розбиратись, просто дамо позивний - Содоміт нащо воно нам тіиісторичні ескурси? Щоб розібратись що мав на увазі, Барабашов треба питати ші про значення слова в його середовищі...Но є краща ідея, не будем розбиратись, просто дамо позивний - Содоміт Banderlog

