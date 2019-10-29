В Україні кілька мільйонів громадян працюють без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцем.
Дивися повний текст В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців - Держпраці.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:13
В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців - Держпраці.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:13
враховуючи як влада знецінює пенсії та інші виплати через інфляцію , блабла про соціальні гарантії не є переконливим.
моя пенсія 2012 року по долару зараз в 2 рази менша, а по купівельній спроможності ще менша.
в деяких країнах - це де? свазіленд? кндр? в голові чернеги?
а що його відомство робить, знаючи проблему?
Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:05
R2 Согласен, что голосовать должны только плательщики налогов! Из денег , которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ доходом из бюджета. То есть чиновники не имеют права голосовать!
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:35
Почему?
Они тоже работают и приносят пользу обществу (в идеале).
По вашей идее нужно запретить голосовать и врачам, и ментам, и учителям, и ученым,и лесникам, и пограничникам, и военным, и пожарникам и так далее.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:45
Re: В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців
Вы думаете, что запрет голосовать заставит оформится официально? Ну смешно же, ей богу.
Даже чисто с математической точки зрения - за 5 лет налогов отдается со средней ЗП порядка 100К грн. В выборах люди в принципе разочарованы и многие не готовы будут разменять 100К своих кровных налогов на возможность голосовать
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