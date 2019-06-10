Державне агентство автомобільних доріг прогнозує, що перші платні траси в Україні збудують через 3-4 роки.
Дивися повний текст Платний автобан: ділянки, які потенційно привабливі для інвесторів.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:12
Платний автобан: ділянки, які потенційно привабливі для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платний автобан: ділянки, які потенційно привабливі для інвесторів.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:55
может потому и нет трафика, что нет дорог? Будут дороги и потребность появится.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:47
Re: Платний автобан: ділянки, які потенційно привабливі для.
Чтобы это понять, нодо минимум больше чем одна извилина. А с этим там всегда была проблема. Обезьяна не в состоянии отпустить банан, чтобы его потом из банки вытрусить - не позволяет сиюминутная жадность.
На Затоку из Одессы летом несколькомиллионый трафик, а дорога однополосная. Так же и Одесса-Николаев.
Про Очаков вон намедни сам президент все сказал:
«Мы не могли проехать к вам совсем»
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
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