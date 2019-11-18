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Експерти назвали шляхи відновлення довіри українців до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:18
Пропонуємо до обговорення:
Влада має посилити контроль за дотриманням етики на фінансовому ринку: адже лише 5% українців довіряють фінансистам в Україні, в той час як у розвинутих економіках рівень довіри сягає 60%. Одна з причин — неетична поведінка фінансових компаній та їх співробітників.
Дивися повний текст Експерти назвали шляхи відновлення довіри українців до фінансового ринку
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:18
українські банкіри -розбійники з великої дороги. яка етика в розбійників?
доки коломойських не посадять і не стягнуть з них вкрадене довіри не буде.
ага, і посібників з нбу.
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