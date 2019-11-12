Новопризначений голова "Укравтодору" Олександр Кубрак розповів про плани будівництва нових доріг державного значення.
Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли про плани будівництва нових доріг.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:39
В Укравтодорі розповіли про плани будівництва нових доріг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли про плани будівництва нових доріг.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:39
"Но опять же, с точки зрения баланса ресурсов, если у нас ограниченное финансирование, мы не можем много проектов полностью нового строительства включать в свои планы."
Так тут все просто. Нет денег у вас - есть у других.
Берете те направления, на которые у вас нет возможности в ближайшие лет 3-5 построить новые автобаны - а надо уже вчера (например, Полтава-Кишинев, Херсон - Запорожье, Львов-Умань-Днепр и т.д.) и отдаете на концессию на 10-15-20 лет. Через 5 лет, вместо каменно-полевых, там будут отличные дороги. Частному оператору не интересно будет самому себя обворовывать при строительстве, так как эксплуатация потом золотой ему будет.
Даже если некоторые участки и придется раньше срока выкупить как нерентабельные, или же доплачивать за их недозагрузку, с учетом стоимости строительства и эксплуатации через укравтодыр - это будет даже дешевле чем государству их построить и затем это все обслуживать.
Вот, на полу валяется решение проблемы. Правда, в схеме такой,председатель “Укравтодора” со своей гопкомпанией -"лишнее звено".
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