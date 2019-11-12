В Укравтодорі розповіли про плани будівництва нових доріг

Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:39

"Но опять же, с точки зрения баланса ресурсов, если у нас ограниченное финансирование, мы не можем много проектов полностью нового строительства включать в свои планы."



Так тут все просто. Нет денег у вас - есть у других.

Берете те направления, на которые у вас нет возможности в ближайшие лет 3-5 построить новые автобаны - а надо уже вчера (например, Полтава-Кишинев, Херсон - Запорожье, Львов-Умань-Днепр и т.д.) и отдаете на концессию на 10-15-20 лет. Через 5 лет, вместо каменно-полевых, там будут отличные дороги. Частному оператору не интересно будет самому себя обворовывать при строительстве, так как эксплуатация потом золотой ему будет.

Даже если некоторые участки и придется раньше срока выкупить как нерентабельные, или же доплачивать за их недозагрузку, с учетом стоимости строительства и эксплуатации через укравтодыр - это будет даже дешевле чем государству их построить и затем это все обслуживать.



Вот, на полу валяется решение проблемы. Правда, в схеме такой,председатель “Укравтодора” со своей гопкомпанией -"лишнее звено".