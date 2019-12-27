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Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:13

Спасибо любимому форуму за вкусный подарок под елочку!

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Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:22

поздравляем!

Сибарит ну дык :wink:

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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлень: 3441
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  #<1 ... 9101112
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