Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 25 тра, 2026 20:17
fler написав: Schmit написав:
Коли Трамп пригрозив Ірану знищити енергетику, що зробив Іран? — пригрозив відповісти дзеркально по союзних арабських державах, показав, що може і американці утерлись.
А у нас за знищення енергетики всієї держави був "блекаут у москві".
І от результат.
А Schmit хотів би, щоб ми пригрозили відповісти дзеркально по Білорусі чи шо?)))
Хотів би, щоб ми нікому не погрожували тим, на що не спроможні, і щоб ті, завдяки кому ми не спроможні, нарешті понесли відповідальність.
Schmit
Додано: Пон 25 тра, 2026 20:35
ЛАД написав: Banderlog написав:
........
Це тупо терор. Наступний удар буде скоріш всього знову на вихідні вночі і по якомусь базару.
А смысл "вночі по базару"?
Это уже даже не террор, а расходование боеприпасов впустую.
) ні не впусту. Єрмака від корупції одмазали. Вже нікому й не цікаво хто його і за які гроші на поруки взяв, всі про орєшнік балакають
Banderlog
Додано: Пон 25 тра, 2026 20:49
fler написав:
за умови надання Україні гарантій безпеки до листопада розглядається можливість завершення гарячої фази війни
Давайте по першому, хто і як це припускає крім Зеленьського.
По сьогоднішніх балачках лаврова можна припустити що мова йде про ядерку. Питання чи змінить щось це - точно ні. Чи заважає їм щось так зробити також ні.
BeneFuckTor
Додано: Пон 25 тра, 2026 20:52
"Нападение со стороны Беларуси" - насколько вероятно?
Сразу отмечу, что "оперативной информации" у меня нет. Зато есть инструменты системного анализа.
В контексте системного анализа, нынешняя война идет четко по параллелям Евразийского степного коридора.
Да была аберрация 2022 года - наступление на Киев со стороны Беларуси.
Но эта страница войны очень быстро была перевернута.
В 2023-2026 годах РФ избегала даже запусков ракет и дронов со стороны Беларуси: если посмотреть на карту движения дронов со стороны РФ в северной операционной зоне, то сейчас они иногда четко идут вдоль границы Беларуси и Украины, не пересекая ее и не заходя на территорию, подконтрольную Минску.
Отчего такая "педантичность" со стороны РФ? Фактор Китая. Беларусь является для Пекина важной частью Нового шелкового пути и вовлечение ее в войну - не в интересах Китая.
Поэтому РФ и не запускает дроны со стороны Беларуси по западным областям Украины, хотя это было бы для Москвы максимально выгодно - "накрыть" наши западные коммуникации, используя белорусскую территорию.
Но Москва не пользуется этой опцией и явно не из "гуманистических" побуждений - "Китай не велит".
Вступление Беларуси в войну - это жесткий удар по интересам Китая в контексте паневразийских логистических коридоров.
Поэтому, если РФ нарушит здесь мodus vivendi - это будет жесткая фронда по отношению к Пекину.
Любое обострение на этом направлении - это удар по Китаю прежде всего. "
Кущ
І я повністю з ним згоден. Китай не дасть, якщо зєля з Макроном таки не Випросять.
Banderlog
Додано: Вів 26 тра, 2026 01:24
sashaqbl
Забыл добавить.
Кроме взаимной заинтересованности союзников во время 2 МВ на Западе были достаточно сильны симпатии к СССР как борцу с нацистской Германией.
Правительствам демократических стран это было сложно игнорировать.
Борьба с просоветскими настроениями после войны далась нелегко и победили симпатии к СССР не за один день.
Ещё добавлю (это и для шамана) - наверняка антисоветские настроения в Финляндии в 1944 были весьма сильны и вряд ли слабее, чем сегодня у нас антироссийские. Тем более, после массового переселения (400 тыс. человек при населении 3,7 млн!) с территорий, отданных Союзу. Хороший показатель - на уступленных территориях осталось менее 20 человек.
Тем не менее, хватило ума перебороть эти настроения ради будущего Финляндии.
И ещё.
Для нас может служить примером переселение с уступленных территорий. При том, что отношение западных финнов к карелам было не особо дружелюбным.
Расселение карельских беженцев (в финской истории их называют siirtoväki — «перемещённые лица») стало, пожалуй, самым масштабным и успешным социально-гуманитарным проектом Финляндии в XX веке.
Представьте масштаб катастрофы: в страну, и без того истощённую годами войны, одномоментно хлынул поток беженцев, составлявший более 10% от всего населения Финляндии. При этом они потеряли абсолютно всё — дома, скот, землю и имущество. Оставлять Карелию финны уходили целыми деревнями: оставаться под советской властью не захотел практически никто (из 400 с лишним тысяч человек на уступленных территориях осталось менее 20 человек).
Финляндия справилась с этим беспрецедентным кризисом благодаря трем факторам: жесткому законодательству, общественной солидарности и огромным земельным уступкам со стороны государства и крупных собственников.
Эвакуация и первый этап (1944 год)Эвакуация проходила в невероятной спешке осенью 1944 года. Люди уходили пешком, уезжали на телегах, уводя с собой уцелевший скот. Первой задачей государства было просто не дать им умереть от голода и холода зимой.
- Временное размещение: Беженцев распределили по всей оставшейся территории Финляндии (за исключением шведскоязычных прибрежных районов, чтобы не нарушать там языковой баланс, что позже вызвало немало споров). Их временно подселяли в школы, церкви, общественные здания и в дома местных жителей в сельской местности.
- Закон о чрезвычайном снабжении: Каждая финская семья на неоккупированной территории обязана была выделить комнату или угол для карельских переселенцев и делиться продуктами по карточкам.
Земельная реформа: Закон об обеспечении жильем (1945 год)
Поскольку большинство карелов были хуторянами и фермерами, просто дать им квартиры в городах было нельзя — люди лишились бы привычного уклада и средств к существованию. Нужна была земля.
В мае 1945 года парламент Финляндии принял радикальный Закон об обеспечении жильем (Maanhankintalaki). Государство пошло на принудительное изъятие и перераспределение земельного фонда. Землю под новые хутора для карелов забирали у:
1. Самого государства и лесных ведомств;
2. Церкви и муниципалитетов;
3. Крупных коммерческих компаний;
4. Частных землевладельцев (особенно у тех, кто не занимался сельским хозяйством постоянно или имел «излишки» земли). Частникам выплачивали компенсацию государственными облигациями, которые из-за инфляции быстро обесценились, но это была осознанная жертва ради спасения нации.
В результате реформы было создано около 45 000 новых жизнеспособных фермерских хозяйств и застроено множество жилых участков. Карельские семьи получали землю, строительные материалы и дешевые государственные займы.
«Холодные фермы» и карельские дома
Многие участки, которые выделялись карелам, назывались «холодными фермами» (kylmä tila). Это означало, что переселенцы получали не готовое хозяйство, а кусок дикого леса или болота, который нужно было расчистить, осушить и освоить с нуля.
Финские архитекторы разработали проекты стандартизированных деревянных домов, так называемых «домов военного времени» или «домов ветеранов» (rintamamiestalo). Это были простые, быстровозводимые каркасные дома в 1,5 этажа с центральной печью. Карелы строили их сами при поддержке соседей. Эти дома до сих пор формируют облик многих финских пригородов.
Социальная интеграция и «карельский дух»
Поначалу интеграция шла непросто. Карелы отличались от западных финнов: они были более эмоциональными, разговорчивыми, среди них было много православных (в то время как остальная Финляндия была строго лютеранской). Местные жители иногда относились к ним настороженно, называя «рюсся» (пренебрежительное обозначение русских), из-за специфического диалекта и традиций.
Однако общая трагедия, общие экономические трудности и выплата тяжелейших репараций СССР сплотили общество. Карелы внесли огромный вклад в послевоенный подъем Финляндии, а их кухня (например, знаменитые карельские пирожки karjalanpiirakka) и культурные традиции стали неотъемлемой частью общенациональной финской идентичности.
Итог: Уже к началу 1950-х годов гуманитарный кризис был полностью преодолен. Все 400 000 человек были расселены, обустроены и интегрированы в экономику страны. Финляндия доказала, что даже потеряв территории, можно сохранить людей и перестроить государство без создания лагерей длябеженцев и трущоб.
Я себе слабо представляю возможность/реальность такого
переселения у нас сегодня. А масштабы примерно те же - 10-11% населения. т.е. 4-4,5 млн человек.
У нас пока что ограничились нищенским пособием в 2000 грн и каким-то временным жильём. Население на неоккупированных территориях это никак не затронуло.
В результате люди вынуждены оставаться в оккупации, а то и возвращаться на оккупированные территории.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 26 тра, 2026 01:36, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
Додано: Вів 26 тра, 2026 01:30
Banderlog написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
........
Це тупо терор. Наступний удар буде скоріш всього знову на вихідні вночі і по якомусь базару.
А смысл "вночі по базару"?
Это уже даже не террор, а расходование боеприпасов впустую.
) ні не впусту. Єрмака від корупції одмазали. Вже нікому й не цікаво хто його і за які гроші на поруки взяв, всі про орєшнік балакають
Это не очень понял.
Путин. что ли, устроил обстрел, чтобы отмазать Єрмака від корупції?
ЛАД
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:18
Banderlog написав:
Кущ
І я повністю з ним згоден. Китай не дасть, якщо зєля з Макроном таки не Випросять.
Цікаво, цікаво ... а до 24.02.2022 що таке Зеля випросив, що Китай і "дозволив", і "проковтнув" ...
PS. Як у людей в головах насрано ...
pesikot
