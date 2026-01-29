Расселение карельских беженцев (в финской истории их называют siirtoväki — «перемещённые лица») стало, пожалуй, самым масштабным и успешным социально-гуманитарным проектом Финляндии в XX веке.



Представьте масштаб катастрофы: в страну, и без того истощённую годами войны, одномоментно хлынул поток беженцев, составлявший более 10% от всего населения Финляндии. При этом они потеряли абсолютно всё — дома, скот, землю и имущество. Оставлять Карелию финны уходили целыми деревнями: оставаться под советской властью не захотел практически никто (из 400 с лишним тысяч человек на уступленных территориях осталось менее 20 человек).



Финляндия справилась с этим беспрецедентным кризисом благодаря трем факторам: жесткому законодательству, общественной солидарности и огромным земельным уступкам со стороны государства и крупных собственников.



Эвакуация и первый этап (1944 год)Эвакуация проходила в невероятной спешке осенью 1944 года. Люди уходили пешком, уезжали на телегах, уводя с собой уцелевший скот. Первой задачей государства было просто не дать им умереть от голода и холода зимой.

- Временное размещение: Беженцев распределили по всей оставшейся территории Финляндии (за исключением шведскоязычных прибрежных районов, чтобы не нарушать там языковой баланс, что позже вызвало немало споров). Их временно подселяли в школы, церкви, общественные здания и в дома местных жителей в сельской местности.

- Закон о чрезвычайном снабжении: Каждая финская семья на неоккупированной территории обязана была выделить комнату или угол для карельских переселенцев и делиться продуктами по карточкам.



Земельная реформа: Закон об обеспечении жильем (1945 год)

Поскольку большинство карелов были хуторянами и фермерами, просто дать им квартиры в городах было нельзя — люди лишились бы привычного уклада и средств к существованию. Нужна была земля.

В мае 1945 года парламент Финляндии принял радикальный Закон об обеспечении жильем (Maanhankintalaki). Государство пошло на принудительное изъятие и перераспределение земельного фонда. Землю под новые хутора для карелов забирали у:

1. Самого государства и лесных ведомств;

2. Церкви и муниципалитетов;

3. Крупных коммерческих компаний;

4. Частных землевладельцев (особенно у тех, кто не занимался сельским хозяйством постоянно или имел «излишки» земли). Частникам выплачивали компенсацию государственными облигациями, которые из-за инфляции быстро обесценились, но это была осознанная жертва ради спасения нации.

В результате реформы было создано около 45 000 новых жизнеспособных фермерских хозяйств и застроено множество жилых участков. Карельские семьи получали землю, строительные материалы и дешевые государственные займы.



«Холодные фермы» и карельские дома

Многие участки, которые выделялись карелам, назывались «холодными фермами» (kylmä tila). Это означало, что переселенцы получали не готовое хозяйство, а кусок дикого леса или болота, который нужно было расчистить, осушить и освоить с нуля.



Финские архитекторы разработали проекты стандартизированных деревянных домов, так называемых «домов военного времени» или «домов ветеранов» (rintamamiestalo). Это были простые, быстровозводимые каркасные дома в 1,5 этажа с центральной печью. Карелы строили их сами при поддержке соседей. Эти дома до сих пор формируют облик многих финских пригородов.



Социальная интеграция и «карельский дух»

Поначалу интеграция шла непросто. Карелы отличались от западных финнов: они были более эмоциональными, разговорчивыми, среди них было много православных (в то время как остальная Финляндия была строго лютеранской). Местные жители иногда относились к ним настороженно, называя «рюсся» (пренебрежительное обозначение русских), из-за специфического диалекта и традиций.

Однако общая трагедия, общие экономические трудности и выплата тяжелейших репараций СССР сплотили общество. Карелы внесли огромный вклад в послевоенный подъем Финляндии, а их кухня (например, знаменитые карельские пирожки karjalanpiirakka) и культурные традиции стали неотъемлемой частью общенациональной финской идентичности.



Итог: Уже к началу 1950-х годов гуманитарный кризис был полностью преодолен. Все 400 000 человек были расселены, обустроены и интегрированы в экономику страны. Финляндия доказала, что даже потеряв территории, можно сохранить людей и перестроить государство без создания лагерей длябеженцев и трущоб.