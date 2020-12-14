Тебя же жестко пытались мобилизировать, тебе не понравилось ...
А тут как разошелся, как разошелся ...
"Советы космического масштаба и космической глупости"
Додано: Пон 25 тра, 2026 19:53
Тебя же жестко пытались мобилизировать, тебе не понравилось ...
А тут как разошелся, как разошелся ...
"Советы космического масштаба и космической глупости"
Додано: Пон 25 тра, 2026 20:11
В назк селючки з одним тільки суржиком отримують 60. При цьому закривають перевірки проти дітей депутатів, а торблять тільки директорів сільських шкіл десь в кукуєво
Додано: Пон 25 тра, 2026 21:22
Так и у Украины сейчас другая задача. Не допустить исчезновения государства (для себя) и не стать частью империи, которая поползёт расширяться дальше (для Запада). В чём принципиальная разница?
Тогда конец Украине, неужели это секрет какой-то? Украина с любой экономикой без помощи не выстоит перед агрессией государства, которое может жить вообще без экономики только с доходов продажи ископаемых, в том числе и на Запад. Это же всё равно, что сейчас Трамп объявил бы войну Украине. Если в начале полномасштабной агрессии ещё была надежда, что агрессора лишат международных доходов, и ему придётся свернуть военные действия, на которые просто не будет средств, то сейчас эти надежды очевидно растаяли, как дым. Единственная возможность не проиграть в войне -- это международная помощь "столько, сколько потребуется", как было однажды обещано, и только средства для ведения войны у России, может быть, иссякнут, несмотря на все углеводороды.
Бу-га-га, этот вопрос я задаю себе и другим с того момента, как, выбравшись из зоны боевых действий, увидел в окно, как строители продолжают строить дом. Просто жилой дом. Как ни в чём не бывало. Все эти краны, бульдозеры, бетономешалки -- не отправились строить оборонительные сооружения, как и рабочие. Они даже не отправились строить какое-то временное жильё для выехавших из оккупации или пострадавших от обстрелов. Достроить дом и продать в нём несколько десятков квартир оказалось важнее.
И те, и другие, долгое время сильно зависили от внешней экономической помощи, даже в отсутствие активных боевых действий. Южной Корее вообще сначала помогли отбиться, а не исчезнуть с политической карты прямыми военными мерами, а не только поставками оружия и техники.
Эти ваши предложения похожи на советы больному начать правильно питаться и вести здоровый образ жизни, когда у него диагностировали рак. Здоровый образ жизни, конечно, полезная вещь, и даже может помочь в борьбе с раком, но оно не может заменить лечение. Подземные производства -- штука охренительно дорогая, и стоимость производимого на таком производстве не может быть конкурентоспособной. Значит, на этом производсте должно выпускаться то, для чего стоимость решающего значения не имеет. Ну, видимо, в данном случае, оружие. Но производством оружия экономику не поднять, а панацеей подземное расположение всё равно не является. Так зачем тратить деньги западной помощи на заведомо проигрышное мероприятие? Пусть уж лучше рейнметал там клепает ракеты, и передаёт Украине, это дешевле.
По сути, глобально - вливают западную помощь в бетонометры вместо обороны, вот и всё. Но речь ведь даже не об отношении, а о том, какую ещё защиту для "инвесторов" вы хотели бы видеть?
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:23
Я вам сочувствую.
А сколько вам лет, позвольте поинтересоваться?
Сколько лет вам понадобилось набираться такого жизненного опыта, что на 500 долларов вы не можете прожить в Украине?
Я открою вам маленький секрет.
В Украине, после обретения Независимости, ВСЕГДА были низкие ЗАРПЛАТЫ.
Не во всех сферах, но всегда.
Мама моего друга детства в 90-е получала 30 долларов в месяц в НИИССХ имени Амосова. Реаниматолог-анестезиолог высшей категории. С задержкой на более чем полгода.
В 2016 моя знакомая в районной поликлиннике г.Киев (это столица Украины, не заброшенное село в Голопупском районе Зажопской области) имела зарплату в 50-60 долларов в месяц. Кардиолог.
Но почему-то у вас именно сейчас резко нашлись виноватые в лице нынешнего руководства.
Вы ничего не хотите сказать своему непосредственному хозяину и работодателю?
Тому, который начал разграбливать Украину еще во времена, когда Зеленский в кожаных штанах на сцене в КВН играл?
Тому, который поставил овоща зицпредседателем Украины?
Тому, наконец, который ПЕРСОНАЛЬНО несет ответственность за начало войны на Донбассе в 2014 году?
Тому, кто вместе с порохом организовал схему роттердам крест, по которой он со своих шахт на уже тогда оккупированной территории Донбасса выкупал уголь по 50 долларов за тонну, вез его через рашу и продавал Украине по 420 долларов за тонну.
Тому, кто фактически и несет ответственность за ту ж)пу, в которой Украина оказалась, включая и войну.
Можете к этой персоналии добавить кравчука. Который распилил не только военный, но и торговый флот Украины. Того, который начал, а кучма закончил лишать Украину ядерного щита.
Опять-же овоща того-же вспомнить не хотите, который продолжил разваливать и армию и военную промышленность и разворовывать страну.
Как-то у вас все было-было хорошо, а потом - хрясь и появился демон Зеленский, который и экономику развалил и сам на Украину и напал.
Что-то лошадь где-то позади телеги.
Или вы до Зеленского жили в шоколаде, а потом клоун вова вас загнал в рабство к ахметову на 500 баксов в месяц. Так я открою секрет. 500 баксов в месяц почти всю историю независимой Украины для большинства населения были недосягаемой мечтой. Даже в середине 00-х, когда был всплеск благосостояния, и очень многие зарабатывали и 500 и 1000 и больше долларов в месяц, были группы населения, которые имели 100 долларов в месяц. Я таких людей знаю.
По этой причине, еше с тех самых 90-х, когда зарплата в 100 долларов считалась очень неплохой, а я получал стипендию в 1,5 доллара (ПОЛТОРА ДОЛЛАРА В МЕСЯЦ), все это время правдами и неправдами из Украины валил народ в забугорье.
Именно тогда появился термин "колбасная эмиграция". У меня знакомые приехали из Киева в США в 1994 году. Уже тут, когда мы встретились, я спросил "ЧТо тебя больше всего удивило в США, когда ты приехал?" "То, что на дневную зарплату я мог себе купить пару кроссовок, а в Украине я не мог себе позволить купить новые кроссовки по нескольку лет". Это сказал человек, который имел высшее образование в области железно-дорожного транспорта в Украине, а по приезду в США мыл машины с мексами за 3 доллара в час.
И этот эмиграционный вал существовал все годы независимости, ослабнув разве что с 2005 по 2008 годы.
Итого, в 1992 году население было 52 млн, в 2022 году, через 30 лет, Украина встретила полномасштабное вторжение с отсилы 32 млн.
Если вас уже тогда все не устраивало, то почему вы не уехали до 2019 года?
Или до Зе все было в шоколоде и вы прикуриввали от 100 долларовых купюр?
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:28
