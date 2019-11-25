Зеленський: Коломойський не є президентом України, а...
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Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що бізнесмен Ігор Коломойський не є офіційним представником української влади, а курс України, в тому числі, зовнішньополітичний визначається український народ.
Коломойський також і громадянин Ізраїля, і він це підтверджував, і ціього достатньо щоб його відправити на батьківщину, як зробили с Сакашвілі, але він досі ходить по нашій землі і не віддає гроші НБІ і вибиває гроші на суди з НБУ.
pogorelets написав:Коломойський також і громадянин Ізраїля, і він це підтверджував, і ціього достатньо щоб його відправити на батьківщину, як зробили с Сакашвілі, але він досі ходить по нашій землі і не віддає гроші НБІ і вибиває гроші на суди з НБУ.
не віддає гроші НБІ - не к1п1))
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6
А во время пресс марафона Зеленский посылал двусмысленные сигналы.
"Президент Украины Владимир Зеленский допускает проигрыш в судах с бизнесменом и экс-собственником "ПриватБанка" Игорем Коломойским при отсутствии досудебных договоренностей, сообщает "Интерфакс-Украина"."
"Президент также допустил возможность заключения мирового соглашения, однако отрицает потенциальную компенсацию экс-собственнику банка из государственного бюджета."
Какое может быть мировое соглашение с собственниками, вывевшими 155 млрд грн из Приватбанка???