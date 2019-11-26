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Amir Capital

Amir Capital
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:55

Amir Capital

Всім привіт! Хочу розповісти свій досвід роботи з інвестиційним фондом Amir Capital ! Я не буду спамити посиланнями і рекламою ,тільки свої факти ! У фонді давно ,але думав досить довго ,зважився і радий донині ! Привернуло остуствие піару ,хороше керівництво і чуйність ! Щотижневі виплати і звіти по виконаній роботі, висновки роблять за термінами, все в крипті природно
danila161396
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