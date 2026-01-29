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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18136181371813818139
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 01:56

  yanyura написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Слово еврей ты написал капслоком,видимо, исключительно из желания сделать мне комплимент хотя от такого рагуля как ты


Ну і що?
це заборонено?
...
ППС
ти в програшній ситуації, тому моя рекомендація-повитирпай все що ти написав під впливом емоці, я заберу капслок на ЄВРЕЙ і жид з юде...
Так і розійдемось


У меня нет никаких эмоций,тем более давно зная кто это пишет и почему.
Вот только я абсолютно не в проигрышной ситуации ибо я имею возможность жить и даже работать несмотря на солидный возраст где хочу в отличие от тебя способного быть лавочником только на Галичине,да и детки твои недалеко от тебя ушли.
Ты по старой совковой привычке помноженной на двухтысячелетнюю традицию европейского антисемитизма решил упомянуть мою национальность в надежде что я начну втягивать голову в плечи и комплексовать как большинство галутных евреев в большинстве европейских и не только стран.
Но 4 года жизни в Израиле научили меня гордится этим фактом который,естественно,как и у каждого человека от каких бы родителей он не родился не зависит от него никоим образом.
Эта страна при всех ее недостатках которые есть в любой,даже в самой благополучной стране, намного лучше относится к своим гражданам,особенно старикам в отличие от нынешней незалежной Украины,намного лучше готова к войнам постоянно воюя и поэтому ее есть за что уважать.
Вытирать мне уже нечего,тк модеры сделали это сами по обыкновению оставив оскорбления в мой адрес
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 02:07

  prodigy написав:
в 1970-1990 за слово "жид" могли погнати з комсомолу (і тоді автоматом з інституту)
у мене в роті був один казах і один осетин, жодного слова за 5 років стосовно національності, а евреїв було багато-15% мінімум(це ж Одеса)


Ещё напишите что в СССР не было государственного антисемитизма и инвалидов пятого пункта паспорта.
Про Одессу ничего сказать не могу ибо тогда не жил в Украине,но существовал негласный перечень вузов и организаций куда евреям вход был запрещен. В МИСИ где я учился в аспирантуре была очень сильная математическая школа по одной простой причине - ректор МГУ Садовничий был антисемит и евреев на мехмат элементарно не пропускали.
После 1939 был сильно ограничен прием в НКВД - КГБ несмотря на выложенные тут простыне о участии евреев в создании СССР и ГУЛАГа.
А филологические изыски о названии евреев в разных языках совершенно напрасны - я давно это знаю и точно не хуже отметившиеся.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 02:14

  budivelnik написав:. А що тебе дивує?
Ти думаєш що руССкіє краще відносились до Казахів і Казахської культури ніж до Української?
Ти думаєш там не було 70 років руССкаго шовінізму?
То чому тебе дивує що маятник який москалі хитнули в сторону педераційності, після розвалу совка пішов в протилежному напрямку?


А ты что,жил и работал в Казахстане при совке что так категорично рассуждаешь о том,что там было,кто и что сделал?
Твой "маятник" всего-навсего результат правления перекрасившихся в националистов бывших комсомольцев и коммуняк немного перемешанный с бывшими цеховиками и криминалом,причем практически в всех бывших республиках.
И строят они их так,как учили в партшколах рассказывая о язвах капитализма.
shapo
 
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