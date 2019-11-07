Про це інформують у ПФУ.
Дивися повний текст У Пенсійному фонді повідомили про підсумки реорганізації (інфографіка).
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:50
У Пенсійному фонді повідомили про підсумки реорганізації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Пенсійному фонді повідомили про підсумки реорганізації (інфографіка).
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:50
зарплата начальника главного тернопольского управления 40 тысяч в месяц плюс взятки
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:54
Re: У Пенсійному фонді повідомили про підсумки реорганізації
Треба питати тих , хто якраз пенсію оформляє - чи це щось дало ...
А так - ну скоротили , реорганізувати . Результат якщо є - добре . Немає - так а тоді нащо ...
Додано: Сер 27 лис, 2019 18:02
Puente
Читайте предыдущий пост.
Кому "дало" и за чей счёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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