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У Пенсійному фонді повідомили
про підсумки реорганізації...

У Пенсійному фонді повідомили про підсумки реорганізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:50

У Пенсійному фонді повідомили про підсумки реорганізації...

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформують у ПФУ.

Дивися повний текст У Пенсійному фонді повідомили про підсумки реорганізації (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:50

зарплата начальника главного тернопольского управления 40 тысяч в месяц плюс взятки
bobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:54

Re: У Пенсійному фонді повідомили про підсумки реорганізації

Треба питати тих , хто якраз пенсію оформляє - чи це щось дало ...
А так - ну скоротили , реорганізувати . Результат якщо є - добре . Немає - так а тоді нащо ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:02

Puente
:oops: :mrgreen: :mrgreen:
Читайте предыдущий пост.
Кому "дало" и за чей счёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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