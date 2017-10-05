Где такие условия написаны ?uaprofi написав:
условия по карте читали?
если совсем просто то будет - с каждой 1000 примерно 40грн. комисии при снятии и плюс 40 грн. процентов за каждые 30 дней пользования
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:29
Где такие условия написаны ?
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:43
pokutny1980
если не внесёте будет штраф 500 грн +%%%
вот
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:45
наверное хорошая карта.
только не понятно выдаст ли их банкомат за раз 20К по такой карте?
и самое главное шо такое "револьверное начисление процентов"? это как-то сразу настораживает
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:07
uaprofi А такие проценты начислят, шо бери револьвер и стриляйся))) .
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:11
Re: Смертный грех- снял наличными
А потом удивляются: почему такие конские проценты по кредиткам и почему такой процент проблемных?
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:12
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