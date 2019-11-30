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В Україні зібрали
рекордний урожай соняшнику

В Україні зібрали рекордний урожай соняшнику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:29

В Україні зібрали рекордний урожай соняшнику

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст В Україні зібрали рекордний урожай соняшнику.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:29

вот только цены на масло в рознице превышают цены в некоторых странах ЕС
и это при том, что от 90 % выработки идёт на экспорт и Украина 1-й в мире экспортёр этого товара :-(
Vitalych-new
 
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