Акції від Укргазбанку

Хто може приймати участь?
Фізичні особи, держателі оновленої кредитної картки Masterсard (ТП «Еко-кредитка») від АБ «УКРГАЗБАНК».
Як прийняти участь в акції?
Протягом будь-якого з Етапів Акції здійснити кредитною карткою Masterсard® (ТП «Еко-кредитка») будь-яку кількість успішних безготівкових оплат товарів чи послуг у торгівельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет на суму не менше 300 грн.
Період проведення акції:
З 02 серпня 2021 року по 02 жовтня 2021 року включно та складається з 2 (двох) етапів:
перший етап з 02 серпня 2021 року по 01 вересня 2021 року включно;
другий етап з 02 вересня 2021 року по 02 жовтня 2021 року включно;
Заохочення Акції: гарантоване поповнення мобільного рахунка на 100 грн.