RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:56

«Новою еко-кредиткою плати – поповнення мобільного лови!»

Розраховуватись новою еко-кредиткою не тільки вигідно, а ще й приємно. Адже за розрахунки кредитною карткою ви можете отримати поповнення мобільного рахунку на 100 грн.

Хто може приймати участь?

Фізичні особи, держателі оновленої кредитної картки Masterсard (ТП «Еко-кредитка») від АБ «УКРГАЗБАНК».

Як прийняти участь в акції?

Протягом будь-якого з Етапів Акції здійснити кредитною карткою Masterсard® (ТП «Еко-кредитка») будь-яку кількість успішних безготівкових оплат товарів чи послуг у торгівельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет на суму не менше 300 грн.

Період проведення акції:

З 02 серпня 2021 року по 02 жовтня 2021 року включно та складається з 2 (двох) етапів:

перший етап з 02 серпня 2021 року по 01 вересня 2021 року включно;
другий етап з 02 вересня 2021 року по 02 жовтня 2021 року включно;
Заохочення Акції: гарантоване поповнення мобільного рахунка на 100 грн.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... lnogo_lovi
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:58

"Оплачуйте замовлення на shop.silpo.ua або у додатку Сільпо"

10 000 балів у подарунок за оплати з Mastercard®!

Як скористатись пропозицією:

На сайті shop.silpo.ua або в додатку Сільпо виберіть товари на суму від 1250 грн.
Вкажіть зручний спосіб доставки: швидка, планова чи самовивіз.
Оплатіть замовлення карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» на сайті shop.silpo.ua / у додатку Сільпо / кур'єру / на касі.
Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення.
Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1–5 робочих днів з моменту здійснення покупки.
Акція діє з 02.08.2021 р. по 31.08.2021 р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх міста України, де доступна послуга доставки й самовивозу «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1250 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12866-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:01

«Збирайте колекцію фігурок посіпак у Novus із картами Visa»

Обирайте улюблений фрукт та заряджайтеся літнім настроєм! Інтригуючий авокадо Стюарт, екзотичний ананас Том або соковита полуниця Боб – яскраві іграшки-посіпаки вже чекають на вас у мережі супермаркетів Novus.

Хапайте посіпак зі знижкою -50%!

Щоб отримати бонус, потрібно назбирати 4 фішки. Ви отримаєте її кожного разу, коли купуєте на суму від 199 грн одним чеком.

А за сплату карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК», отримаєте +1 додаткову фішку.

Акція діє до 06 вересня 2021 року
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12868-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:02

Акція «Visa та АТБ заряджає тебе!»

Мрієте про нову автівку чи електротранспорт? Ставайте власником новенького Porsche Taycan та інших подарунків з Visa та АТБ.

Щоб взяти участь в акції з 02.08.2021 по 30.08.2021:
Робіть покупки у АТБ або в Інтернет-магазині АТБ на суму від 250 або 500 грн одним чеком, включаючи мінімум один товар партнерів;
та/або
Розраховуйтесь в АТБ або в Інтернет-магазині АТБ картками Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» на суму від 250 або від 500 грн. одним чеком;
Реєструйте код з чеку на сайті energy.atbmarket.com;
Отримайте можливість стати власником крутих подарунків.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12870-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:11

"Мандруємо на Доообру ферму з Лавкою Традицій Сільпо"

Додайте в своє життя заміські пригоди з козотерапією, сироварінням та іншими природними цікавинками. Відкривайте осінь туром на Доообру ферму. На фермі на вас чекають наймиліші ручні кізоньки, найсмачніший обід та вечеря на свіжому повітрі із фермерських продуктів «Лавки Традицій». Теплі спогади та +500 знімків у галереї телефону гарантовані.

Беріть участь в розіграші від Mastercard Більше однієї з десяти поїздок для двох та проведіть незабутній день на Доообрій фермі.

Адреса ферми: село Івки, Богуславський район, Київська область

Дата: 04 вересня 2021 Час: 10:00 – 20:00

Як скористатися пропозицією:

накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»;
обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші;
вигравайте одну з десяти подорожей на двох.
Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Акція триває з 05.08.2021 по 24.08.2021 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12872-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:12

Акція «Знайдіть свою пригоду»

Літо не закінчиться, поки ви не зустрінете свою незабутню пригоду – шукайте яскравих вражень в Карпатських горах, на чорноморських пляжах чи в наметі над річкою з Mastercard та АБ «УКРГАЗБАНК»! А як слід підготуватися допоможуть експерти з туристичного спорядження Gorgany.

Обмінюйте бали та виграйте подарунковий сертифікат вартістю 1000 чи 5000 гривень від Mastercard Більше та магазину туристичного спорядження Gorgany. Сертифікат можна буде використати на одяг, взуття чи спорядження для комфортних мандрівок.

Як скористатися пропозицією?

Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»;
Обмінюйте бали на участь у розіграші – що більше балів, то вищі шанси на виграш;
Отримайте подарунковий сертифікат вартістю 1000 чи 5000 грн від магазину Gorgany.
Акція діє з 05 серпня 2021р по 05 вересня 2021р
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12873-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:43

Акція «Збирайте бонуси від Visa»

Час відправитись на вигідний онлайн-шопінг разом з найбільшим онлайн-магазином Rozetka та карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК».

Як скористатись пропозицією:

Увійдіть у свій особистий кабінет на сайті ROZETKA та зробіть замовлення товарів з позначкою акції на будь-яку суму.
Оплатіть замовлення карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» та отримайте 7% на бонусний рахунок. Максимальне нарахування за одиницю товару – не більше 200 бонусних ₴.
Пропозиція діє з 10.08.2021 до 15.08.2021
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12875-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:44

Акція «Святковий онлайн-шопінг із Visa та Kasta!»

Навіщо витрачати час на торговельні центри, якщо є Kasta.ua?

Влаштуйте собі святковий онлайн-шопінг до дня народження найбільшого маркетплейсу одягу, взуття та аксесуарів в Україні із карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК».

Повертайте до 27% кешбеку та отримайте до 90% знижки з нагоди дня народження Kasta.ua.

Щоб скористатися пропозицією, підключайте тариф Black та розраховуйтесь картками Visa.

Пропозиція діє з 05.08.2021 до 15.08.2021
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12876-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:45

Акція «Покажіть, як ви підкорюєте світ!»

Залишайте згадки про ваші подорожі перед очима й плануйте нові до незвіданих куточків світу сміливіше!

Беріть участь у розіграші від Mastercard Більше й отримуйте можливість виграти настінну дерев’яну мапу світу від українського бренду Enjoy the Wood™, яка стане чудовим доповненням вашого інтер'єру та надихатиме до нових подорожей!

Як скористатися пропозицією:

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua;
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»;
Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші однієї із 25-ти декоративних мап світу.
Що більше балів ви обміняєте, то вищі ваші шанси на виграш.

Enjoy the Wood™ – один із фіналістів проекту Mastercard «Більше для бізнесу», мета якого – підтримати малий та середній бізнес в Україні.

Акція діє з 15.08.2021 по 15.09.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12878-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ПриватБанку 1 ... 31, 32, 33
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 16:11
328 73783
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 09:30
Assistant_Portal
Акції від «Кредобанку» 1 ... 8, 9, 10
Assistant_Portal » Пон 06 лис, 2017 16:21
98 30618
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 09:14
Assistant_Portal
Акції від банку Кліринговий Дім 1, 2, 3, 4
Assistant_Portal » Вів 17 вер, 2019 15:28
35 18791
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 11:40
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96956)
17.08.2021 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.