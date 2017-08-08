Акції від Укргазбанку

Розраховуватись новою еко-кредиткою не тільки вигідно, а ще й приємно. Адже за розрахунки кредитною карткою ви можете отримати поповнення мобільного рахунку на 100 грн.
Хто може приймати участь?
Фізичні особи, держателі оновленої кредитної картки Masterсard (ТП «Еко-кредитка») від АБ «УКРГАЗБАНК».
Як прийняти участь в акції?
Протягом будь-якого з Етапів Акції здійснити кредитною карткою Masterсard® (ТП «Еко-кредитка») будь-яку кількість успішних безготівкових оплат товарів чи послуг у торгівельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет на суму не менше 300 грн.
Період проведення акції:
З 02 серпня 2021 року по 02 жовтня 2021 року включно та складається з 2 (двох) етапів:
На сайті shop.silpo.ua або в додатку Сільпо виберіть товари на суму від 1250 грн. Вкажіть зручний спосіб доставки: швидка, планова чи самовивіз. Оплатіть замовлення карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» на сайті shop.silpo.ua / у додатку Сільпо / кур'єру / на касі. Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення. Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1–5 робочих днів з моменту здійснення покупки. Акція діє з 02.08.2021 р. по 31.08.2021 р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх міста України, де доступна послуга доставки й самовивозу «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1250 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12866-
Обирайте улюблений фрукт та заряджайтеся літнім настроєм! Інтригуючий авокадо Стюарт, екзотичний ананас Том або соковита полуниця Боб – яскраві іграшки-посіпаки вже чекають на вас у мережі супермаркетів Novus.
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Щоб отримати бонус, потрібно назбирати 4 фішки. Ви отримаєте її кожного разу, коли купуєте на суму від 199 грн одним чеком.
А за сплату карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК», отримаєте +1 додаткову фішку.
Мрієте про нову автівку чи електротранспорт? Ставайте власником новенького Porsche Taycan та інших подарунків з Visa та АТБ.
Щоб взяти участь в акції з 02.08.2021 по 30.08.2021: Робіть покупки у АТБ або в Інтернет-магазині АТБ на суму від 250 або 500 грн одним чеком, включаючи мінімум один товар партнерів; та/або Розраховуйтесь в АТБ або в Інтернет-магазині АТБ картками Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» на суму від 250 або від 500 грн. одним чеком; Реєструйте код з чеку на сайті energy.atbmarket.com; Отримайте можливість стати власником крутих подарунків. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12870-
Додайте в своє життя заміські пригоди з козотерапією, сироварінням та іншими природними цікавинками. Відкривайте осінь туром на Доообру ферму. На фермі на вас чекають наймиліші ручні кізоньки, найсмачніший обід та вечеря на свіжому повітрі із фермерських продуктів «Лавки Традицій». Теплі спогади та +500 знімків у галереї телефону гарантовані.
Беріть участь в розіграші від Mastercard Більше однієї з десяти поїздок для двох та проведіть незабутній день на Доообрій фермі.
Адреса ферми: село Івки, Богуславський район, Київська область
Дата: 04 вересня 2021 Час: 10:00 – 20:00
Як скористатися пропозицією:
накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»; обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші; вигравайте одну з десяти подорожей на двох. Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.
Літо не закінчиться, поки ви не зустрінете свою незабутню пригоду – шукайте яскравих вражень в Карпатських горах, на чорноморських пляжах чи в наметі над річкою з Mastercard та АБ «УКРГАЗБАНК»! А як слід підготуватися допоможуть експерти з туристичного спорядження Gorgany.
Обмінюйте бали та виграйте подарунковий сертифікат вартістю 1000 чи 5000 гривень від Mastercard Більше та магазину туристичного спорядження Gorgany. Сертифікат можна буде використати на одяг, взуття чи спорядження для комфортних мандрівок.
Як скористатися пропозицією?
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»; Обмінюйте бали на участь у розіграші – що більше балів, то вищі шанси на виграш; Отримайте подарунковий сертифікат вартістю 1000 чи 5000 грн від магазину Gorgany. Акція діє з 05 серпня 2021р по 05 вересня 2021р https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12873-
Час відправитись на вигідний онлайн-шопінг разом з найбільшим онлайн-магазином Rozetka та карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК».
Як скористатись пропозицією:
Увійдіть у свій особистий кабінет на сайті ROZETKA та зробіть замовлення товарів з позначкою акції на будь-яку суму. Оплатіть замовлення карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» та отримайте 7% на бонусний рахунок. Максимальне нарахування за одиницю товару – не більше 200 бонусних ₴. Пропозиція діє з 10.08.2021 до 15.08.2021 https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12875-
Залишайте згадки про ваші подорожі перед очима й плануйте нові до незвіданих куточків світу сміливіше!
Беріть участь у розіграші від Mastercard Більше й отримуйте можливість виграти настінну дерев’яну мапу світу від українського бренду Enjoy the Wood™, яка стане чудовим доповненням вашого інтер'єру та надихатиме до нових подорожей!
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