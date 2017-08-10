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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 24 сер, 2021 16:38
Re: Акції від Укргазбанку
Есть новые акции?
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:01
Акція «Ваші смачні 25 000»
Уявіть скільки всього смачненького ви могли б купити на 25 000 грн! А якщо ми скажемо, що Cooker і Mastercard можуть допомогти в реалізації цього списку гастробажань?
Для цього просто платіть карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» на сайті cooker.ua і беріть участь у розіграші 25 000 грн на бонусний рахунок!
Акція діє з 01.09.2021 по 30.09.2021 в зоні покриття сервісу Cooker.
Додано: Вів 07 вер, 2021 08:59
Акція «Подорожуйте, літайте, фільмуйте»
Виграйте один із 5 дронів для незабутніх зйомок від Mastercard і АБ «УКРГАЗБАНК»!
Привезіть неймовірні кадри з відпустки, опанувавши пілотування дрона разом із Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»! Кожен старається привезти зі своїх подорожей вигадливі фотографії та відео, проте жодні з цих кадрів не зрівняться з тим, що зможете зробити ви. Тож готуйте дорожні валізи й готуйтеся створити вражаючий звіт про ваші мандри!
Із 20.08.21 по 30.09.21 включно реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, збирайте бали обмінюйте їх на участь у розіграші гаджета, що відкриє для вас нові виміри в подорожах – розраховуйтеся онлайн картою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» і вигравайте один із п’яти коптерів DJI Mini 2 для запаморочливих зйомок. Що більше онлайн оплат упродовж акції буде зроблено карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК», то вищі ваші шанси на виграш!
Пропозиція діє з 20.08.2021 по 30.09.2021 включно
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:04
Мода і стиль, Дитячий світ: доставка безкоштовно
За оплати на OLX карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» отримуйте OLX Доставку безкоштовно!
Як скористатись пропозицією:
Зареєструйтеся на сайті OLX або увійдіть у свій профіль
Виберіть товари в категоріях «Одяг», «Взуття» та «Дитячий світ» і оплатіть онлайн карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»
Отримайте OLX Доставка із Новою Поштою безкоштовно
Акція діє з 23.08.2021 р. по 03.10.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України. Пропозиція діє для категорій «Одяг», «Взуття» та «Дитячий світ».
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Вів 07 вер, 2021 09:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:05
Акція «Купайтесь в золоті World of tanks разом із Visa»
Любите грати – любіть і золоті бонуси отримувати! Сплачуйте за пакет «Золото і преміум з Visa» картками Visa від АБ «УКРГАЗБАНК», і забирайте бонус – до 25% золота в залежності від суми поповнення, а також один день танкового преміум-акаунта.
Бонуси нараховуються наступним чином:
купуйте 250-749 золота і отримаєте бонус 15% золота + 1 день танкового преміум-акаунта;
купуйте 750-1499 золота і отримаєте бонус 20% золота + 1 день танкового преміум-акаунта;
купуйте від 1500 золота і отримаєте бонус 25% золота + 1 день танкового преміум-акаунта.
Пропозиція діє до 14 вересня 2021 року.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:06
Акція "Спеціальна пропозиція Mastercard "
Творіть добро разом із Mastercardі McDonald's!
Платіть смартфоном із Mastercard® від АБ УКРГАЗБАНК» у мережі закладів McDonald's, і з кожної вашої оплати 1 гривня буде перерахована на утримання Сімейних кімнат у дитячих лікарнях України.
Деталі – на mastercard.ua та rmhc.org.ua
Оплачуючи безконтактно карткою Mastercard (у смартфоні, смарт-годиннику чи смарт-браслеті) будь-яке замовлення на будь-яку суму в закладах МакДональдз в Україні, 1 грн (без ПДВ) перераховуватиметься на підтримку благодійної програми «Долонька Щастя». Перерахунок здійснює ПІІ «МакДональдзЮкрейнЛтд» після завершення акції та на підставі звіту, наданого компанією Mastercardза період акції. Вартість замовлення розраховується відповідно до цін, встановлених у закладах.
Акція діє з 26 серпня по 30 вересня 2021 року включно в усіх закладах МакДональдз в Україні.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:08
Купуйте квитки в додатку Multiplex з Mastercard
Скільки крутих кінопрем’єр заплановано на цю осінь – отже, запасаємося попкорном! Купуючи квитки в мобільному додатку Multiplex, оплачуйте їх карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» та отримайте промокод 25 грн на улюблений снек кіноманів. Обирайте собі до смаку з 12 різних видів попкорну та гарного вам перегляду!
Як скористатися пропозицією:
Увійдіть до мобільний додаток Multiplex та оберіть кінотеатр і сеанс.
Оберіть спосіб оплати «Платіжні картки» та розрахуйтеся картою Mastercard® від АБ УКРГАЗБАНК».
Отримайте промокод на 25 грн на попкорн.
Акція діє з 01.09.2021 по 30.09.2021 включно у всіх кінотеатрах мережі Multiplex, окрім кінотеатрів «Луч» (Луцьк), «Любава» (Черкаси), «Дніпро Плаза» (Черкаси).
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