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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 24 сер, 2021 16:38
Re: Акції від Укргазбанку
Есть новые акции?
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:01
Акція «Ваші смачні 25 000»
Уявіть скільки всього смачненького ви могли б купити на 25 000 грн! А якщо ми скажемо, що Cooker і Mastercard можуть допомогти в реалізації цього списку гастробажань?
Для цього просто платіть карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» на сайті cooker.ua і беріть участь у розіграші 25 000 грн на бонусний рахунок!
Акція діє з 01.09.2021 по 30.09.2021 в зоні покриття сервісу Cooker.
Додано: Вів 07 вер, 2021 08:59
Акція «Подорожуйте, літайте, фільмуйте»
Виграйте один із 5 дронів для незабутніх зйомок від Mastercard і АБ «УКРГАЗБАНК»!
Привезіть неймовірні кадри з відпустки, опанувавши пілотування дрона разом із Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»! Кожен старається привезти зі своїх подорожей вигадливі фотографії та відео, проте жодні з цих кадрів не зрівняться з тим, що зможете зробити ви. Тож готуйте дорожні валізи й готуйтеся створити вражаючий звіт про ваші мандри!
Із 20.08.21 по 30.09.21 включно реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, збирайте бали обмінюйте їх на участь у розіграші гаджета, що відкриє для вас нові виміри в подорожах – розраховуйтеся онлайн картою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» і вигравайте один із п’яти коптерів DJI Mini 2 для запаморочливих зйомок. Що більше онлайн оплат упродовж акції буде зроблено карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК», то вищі ваші шанси на виграш!
Пропозиція діє з 20.08.2021 по 30.09.2021 включно
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:04
Мода і стиль, Дитячий світ: доставка безкоштовно
За оплати на OLX карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» отримуйте OLX Доставку безкоштовно!
Як скористатись пропозицією:
Зареєструйтеся на сайті OLX або увійдіть у свій профіль
Виберіть товари в категоріях «Одяг», «Взуття» та «Дитячий світ» і оплатіть онлайн карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»
Отримайте OLX Доставка із Новою Поштою безкоштовно
Акція діє з 23.08.2021 р. по 03.10.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України. Пропозиція діє для категорій «Одяг», «Взуття» та «Дитячий світ».
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Вів 07 вер, 2021 09:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:05
Акція «Купайтесь в золоті World of tanks разом із Visa»
Любите грати – любіть і золоті бонуси отримувати! Сплачуйте за пакет «Золото і преміум з Visa» картками Visa від АБ «УКРГАЗБАНК», і забирайте бонус – до 25% золота в залежності від суми поповнення, а також один день танкового преміум-акаунта.
Бонуси нараховуються наступним чином:
купуйте 250-749 золота і отримаєте бонус 15% золота + 1 день танкового преміум-акаунта;
купуйте 750-1499 золота і отримаєте бонус 20% золота + 1 день танкового преміум-акаунта;
купуйте від 1500 золота і отримаєте бонус 25% золота + 1 день танкового преміум-акаунта.
Пропозиція діє до 14 вересня 2021 року.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:06
Акція "Спеціальна пропозиція Mastercard "
Творіть добро разом із Mastercardі McDonald's!
Платіть смартфоном із Mastercard® від АБ УКРГАЗБАНК» у мережі закладів McDonald's, і з кожної вашої оплати 1 гривня буде перерахована на утримання Сімейних кімнат у дитячих лікарнях України.
Деталі – на mastercard.ua та rmhc.org.ua
Оплачуючи безконтактно карткою Mastercard (у смартфоні, смарт-годиннику чи смарт-браслеті) будь-яке замовлення на будь-яку суму в закладах МакДональдз в Україні, 1 грн (без ПДВ) перераховуватиметься на підтримку благодійної програми «Долонька Щастя». Перерахунок здійснює ПІІ «МакДональдзЮкрейнЛтд» після завершення акції та на підставі звіту, наданого компанією Mastercardза період акції. Вартість замовлення розраховується відповідно до цін, встановлених у закладах.
Акція діє з 26 серпня по 30 вересня 2021 року включно в усіх закладах МакДональдз в Україні.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:08
Купуйте квитки в додатку Multiplex з Mastercard
Скільки крутих кінопрем’єр заплановано на цю осінь – отже, запасаємося попкорном! Купуючи квитки в мобільному додатку Multiplex, оплачуйте їх карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» та отримайте промокод 25 грн на улюблений снек кіноманів. Обирайте собі до смаку з 12 різних видів попкорну та гарного вам перегляду!
Як скористатися пропозицією:
Увійдіть до мобільний додаток Multiplex та оберіть кінотеатр і сеанс.
Оберіть спосіб оплати «Платіжні картки» та розрахуйтеся картою Mastercard® від АБ УКРГАЗБАНК».
Отримайте промокод на 25 грн на попкорн.
Акція діє з 01.09.2021 по 30.09.2021 включно у всіх кінотеатрах мережі Multiplex, окрім кінотеатрів «Луч» (Луцьк), «Любава» (Черкаси), «Дніпро Плаза» (Черкаси).
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:44
"Збирати врожай гаджетів за оплати карткою Mastercard "
Збери свій врожай гаджетів цієї осені!
Що на вас чекає? Смартфони, планшети та сертифікати в інтернет-магазин Rozetka на 1000 грн.
Як зібрати цей врожай?
Просто розраховуйтесь вашою карткою Mastercard від АБ «Укргазбанк» на загальну суму від 500 грн. і отримуйте круті подарунки.
І пам’ятайте, що кожні 500 грн збільшують ваші шанси забрати свій гаджет!
Хто може приймати участь?
Фізичні особи, держателі карток Mastercard від АБ «Укргазбанк» (за виключенням Кредитних карток, карток Masterсard Debit та Masterсard Elite та співробітників банку)
Період проведення акції:
Період проведення Акції з 15 вересня 2021 року по 15 листопада 2021 року включно та складається з 2 етапів:
перший етап з 15 вересня 2021 року по 15 жовтня 2021 року включно;
другий етап з 16 жовтня 2021 року по 15 листопада 2021 року включно.
Заохочення Акції:
Подарункові сертифікати Rozetka на 1000 грн.
Планшети Lenovo Tab P11
Смартфони Samsung Galaxy A72
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:46
"Додайте в осінь яскравості разом з карткою Visa"
Хоч ми і не можемо вплинути на погоду надворі, проте підняти настрій осіннім супершопінгом нам точно вдасться!
Як зробити осінь більш яскравою? Купуйте вашою карткою Visa від АБ «Укргазбанк» на загальну суму від 500 грн. та вигравайте сертифікат на суму до 20 тис.грн на суперпокупки.
Кожні 500 грн збільшують ваші шанси на виграш!
Хто може приймати участь?
Фізичні особи, держателі карток Visa Rewards, Visa Gold, Visa Platinum від АБ «УКРГАЗБАНК» (за виключенням співробітників банку)
Період проведення акції:
Період проведення Акції з 15 вересня 2021 року по 15 листопада 2021 року включно та складається з 2 етапів:
перший етап з 15 вересня 2021 року по 15 жовтня 2021 року включно;
другий етап з 16 жовтня 2021 року по 15 листопада 2021 року включно.
Заохочення Акції:
Подарункові сертифікати Rozetka на:
1000 грн
10000 грн
20000 грн
Востаннє редагувалось Assistant_Portal в Чет 16 вер, 2021 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:48
"Отримайте 240 UC-монет на ігрові предмети від Midasbuy"
Отримайте 240 UC-монет на ігрові предмети від Midasbuy та Visa від АБ «УКРГАЗБАНК»
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Пропозиція діє з 13 вересня до 23 жовтня 2021 року.
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