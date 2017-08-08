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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:51

Платіть карткою Mastercard в інтернет-магазині АТБ

Ваша безкоштовна доставка за оплати з Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК»!

Як скористатись пропозицією

На сайті zakaz.atbmarket.com виберіть товари на суму від 300 грн і вагою до 15 кг.
Оплатіть замовлення карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК».
Очікуйте на безкоштовну доставку замовлення, але не більше ніж одну доставку на день.
Акція діє в інтернет-магазині АТБ з 13.09.2021 р. по 30.09.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовна доставка замовлення можлива один раз на день.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12903-
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