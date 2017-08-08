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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:51

Платіть карткою Mastercard в інтернет-магазині АТБ

Ваша безкоштовна доставка за оплати з Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК»!

Як скористатись пропозицією

На сайті zakaz.atbmarket.com виберіть товари на суму від 300 грн і вагою до 15 кг.
Оплатіть замовлення карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК».
Очікуйте на безкоштовну доставку замовлення, але не більше ніж одну доставку на день.
Акція діє в інтернет-магазині АТБ з 13.09.2021 р. по 30.09.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовна доставка замовлення можлива один раз на день.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12903-
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Повідомлень: 2311
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:36

Спеціальна пропозиція від Mastercard та супермаркетів Фора

У 10 разів більше балів із карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК»!

Оплачуйте покупки карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» в онлайн-магазині shop.fora.ua – отримуйте в 10 разів більше балів у програмі лояльності Фора club.

Як взяти участь в акції:

Переконайтесь, що у вас є платіжна картка Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК», і ви є учасником програми лояльності Фора club.
Виберіть товари на shop.fora.ua та оплатіть покупки карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» на сайті.
Отримуйте в 10 разів більше балів у програмі лояльності Фора club.
Акція діє з 15.09.2021 р. по 15.10.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12905-
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Повідомлень: 2311
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 09:38

-20% на вхід та корнери «Своя. Кава» та «Свій. Бар» з Visa

Насолоджуйтесь останніми вихідними вересня в оточенні краси, естетики та задоволення разом із «Всі. Свої» на «Гедонізм Маркет»! А з карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» ще й отримуйте 20% знижки на вхід та корнери «Своя. Кава» та «Свій. Бар».

Знижка надається автоматично при замовленні квитків із карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК»
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Повідомлень: 2311
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:50

Отримуйте промокоди та річні абонементи від Uklon

Річний абонемент Uklon від Mastercard і АБ «УКРГАЗБАНК»!

Користуватися авто тим приємніше, чим менше при цьому треба думати про гроші. Разом із Mastercard та АБ «УКРГАЗБАНК» ваші поїздки стануть іще комфортнішими з 1 до 30 вересня 2021 року реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, обмінюйте бали та отримайте один із 10 річних абонементів чи один із 200 промокодів на 200 грн від сервісу виклику авто Uklon.

Що більше балів обміняєте, то вищі ваші шанси на отримання подарунка.

Річні абонементи Uklon гарантовано дістануться першим 10 учасникам, які списали найбільшу кількість балів. Наступні 200 учасників з найбільшою кількістю списаних балів отримають промокоди на 200 грн.

Пропозиція дійсна з 01.09.21 до 30.09.21.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12913-
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Повідомлень: 2311
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:33

Акція «Бізнес-картка для особистих радощів»

Частіше розраховуйтесь кредитною карткою для бізнесу Mastercard® від УКРГАЗБАНКУ та щомісячно беріть участь у розіграші сертифікатів в магазини електроніки.

Період дії акції – з 01 жовтня 2021 р. по 31 січня 2022 р.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12916-
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Повідомлень: 2311
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:38

Платіть смартфоном з Mastercard – отримайте Куражика

Чарівні інопланетні Куражики за оплати смартфоном з карткою Mastercard® від АБ «Укргазбанк»!

Mastercard і «Сільпо» додають таємних чарів дивовижних Всесвітів у щоденні покупки.

Як скористатись космічною пропозицією:

Вибирайте товари в мережі супермаркетів «Сільпо».
Платіть карткою Mastercard від АБ «Укргазбанк» у NFC-гаманці або в мобільному додатку «Сільпо».
Отримуйте додаткового Куражика за 2,99 грн за кожні 99 грн у чеку.
І хай чарівні інопланетні друзі охороняють ваше коло гармоній!

Деталі на mastercard.ua та silpo.ua

Акція діє з 01.10.2021 по 25.11.2021 в супермаркетах «Сільпо»
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12919-
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Повідомлень: 2311
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:39

Акція «Подаруйте свій голос кіногерою»

Любите заряджатися враженнями в кінотеатрі? Разом із Mastercard® та АБ «УКРГАЗБАНК» ви зможете опинитися відразу по обидва боки екрану - діліться вашими емоціями з глядачами, давши свій голос одному з персонажів.

Із 1 жовтня до 30 листопада 2021 року включно реєструйтесь на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» і накопичуйте бали, щоб обміняти їх на участь у розіграш - що більше списань, то вищі ваші шанси на виграш.

Ловіть удачу та здобудьте особливий, захопливий досвід, спробувавши себе в ролі актора озвучення - попрацюйте разом із Ксенією Мішиною в професійній студії звукозапису над адаптацією нового мультфільму.

Пропозиція дійсна з 01.10.21 до 30. 11.21
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12920-
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Повідомлень: 2311
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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