Акції від Укргазбанку

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Тепер ваш онлайн-шопінг – насправді на стилі! Бо кожна, хто дбає про свою красу на EVA.UA, за допомогою картки Mastercard від АБ «Укргазбанк» може виграти 1 із 15 супер випрямлячів для волосся Dyson Corrale.
Щоб скористатися пропозицією:
Зареєструйтеся на EVA.UA та увійдіть у свій профіль. Оберіть бажані товари вартістю від 600 грн і сплатіть онлайн карткою Mastercard від АБ Укргазбанк». Вигравайте випрямляч волосся Dyson Corrale. Акцiя дiє з 01.10.21 до 31.10.21 включно на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, визначених законодавством України, та території проведення ООС. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12923-
Секрет вдалих онлайн покупок в отриманні повідомлення від АБ «Укргазбанк» про можливість отримати ще 500 грн на шопінг.
Як взяти участь?
Отримайте відповідне повідомлення про можливість участі, здійсніть 3 онлайн оплати товарів чи послуг в мережі Інтернет, на веб сайтах та/або у мобільних додатках на суму від 500 грн. – і забирайте подарункову картку на 500 грн. Та пам’ятайте, що кількість сертифікатів обмежена!
Хто може стати учасником акції?
Фізичні особи, держателі карток Mastercard від АБ «Укргазбанк» ( за вийнятком карток Masterсard Debit та Masterсard Elite та співробітників банку).
Період проведення акції:
Період проведення Акції з 15 жовтня 2021 року по 15 грудня 2021 року включно та складається з 2 етапів:
перший етап з 15 жовтня 2021 року по 14 листопада 2021 року включно; другий етап з 15 листопада 2021 року по 15 грудня 2021 року включно. Заохочення Акції: Електронна подарункова картка «Глово», «Новус» або «Сільпо» номіналом 500 грн. на вибір Переможця https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... ujn_platej