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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:06

Партнерський проєкт Visa, KLM та Air France

Осінь в Європі – це час золотистих скверів, тихих старовинних вуличок і свіжих круасанів під час сніданку. У Парижі та Мілані розпочинаються знамениті модні покази, а в Берліні проходить фестиваль з двохсотрічною історією – Октоберфест. До того ж осінь – найкращий час для подорожей ще й тому, що туристів стає менше, а Visa разом з АБ «УКРГАЗБАНК» дарує 55 доларів США знижки на рейси з авіакомпаніями KLM та Air France за промокодом VISAOCTO21.

Щоб отримати знижку, необхідно:

забронювати переліт до Європи на сайті www.airfrance.ua або www.klm.ua;
придбати квитки туди та назад;
оплатити переліт в економ-класі на суму не менше 180 доларів США преміальною карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК».
Пізнавайте Європу вигідно з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»!

Період подорожі може бути до 31.03.2022 р., знижка не розповсюджується на рейси партнерів.
Пропозиція діє лише на вильоти з м. Київ, промокод не може бути використаний одночасно з ваучером (EMD) та для придбання додаткових опцій.
Кожен пасажир може зробити одне бронювання з використанням інтернет-знижки.

Пропозиція діє з 15.10.2021 по 31.10.2021.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12926-
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