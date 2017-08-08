Акції від Укргазбанку

Щоб отримати знижку, необхідно:
забронювати переліт до Європи на сайті
придбати квитки туди та назад;
оплатити переліт в економ-класі на суму не менше 180 доларів США преміальною карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК».
Пізнавайте Європу вигідно з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»!
Період подорожі може бути до 31.03.2022 р., знижка не розповсюджується на рейси партнерів.
Пропозиція діє лише на вильоти з м. Київ, промокод не може бути використаний одночасно з ваучером (EMD) та для придбання додаткових опцій.
Кожен пасажир може зробити одне бронювання з використанням інтернет-знижки.
Пропозиція діє з 15.10.2021 по 31.10.2021.