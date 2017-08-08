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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:06

Партнерський проєкт Visa, KLM та Air France

Осінь в Європі – це час золотистих скверів, тихих старовинних вуличок і свіжих круасанів під час сніданку. У Парижі та Мілані розпочинаються знамениті модні покази, а в Берліні проходить фестиваль з двохсотрічною історією – Октоберфест. До того ж осінь – найкращий час для подорожей ще й тому, що туристів стає менше, а Visa разом з АБ «УКРГАЗБАНК» дарує 55 доларів США знижки на рейси з авіакомпаніями KLM та Air France за промокодом VISAOCTO21.

Щоб отримати знижку, необхідно:

забронювати переліт до Європи на сайті www.airfrance.ua або www.klm.ua;
придбати квитки туди та назад;
оплатити переліт в економ-класі на суму не менше 180 доларів США преміальною карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК».
Пізнавайте Європу вигідно з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»!

Період подорожі може бути до 31.03.2022 р., знижка не розповсюджується на рейси партнерів.
Пропозиція діє лише на вильоти з м. Київ, промокод не може бути використаний одночасно з ваучером (EMD) та для придбання додаткових опцій.
Кожен пасажир може зробити одне бронювання з використанням інтернет-знижки.

Пропозиція діє з 15.10.2021 по 31.10.2021.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12926-
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Повідомлень: 2337
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:10

Поїздки на вокзал та назад до кінця року зі знижкою -50%

Відправляєтесь у мандрівку?

Отримайте знижку -50% при замовленні таксі Bolt з преміальною карткою Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business від АБ «УКРГАЗБАНК» при замовленні таксі Bolt до/із залізничних вокзалів Києва, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.

Як скористатися пропозицією?

Завантажте/відкрийте додаток Bolt.
Додайте до гаманця Bolt преміальну картку Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business від АБ «УКРГАЗБАНК» як метод оплати.
Замовте таксі Bolt до залізничного вокзалу або назад.
Насолоджуйтеся поїздкою зі знижкою, що надається автоматично.
Один користувач може скористатися пропозицією не більше 2 разів на місяць.

Максимальна знижка на одну поїздку – 50 грн.

Сума знижки розраховується в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.

Термін дії пропозиції: 23.12.2020 – 31.12.2021.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12933-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2337
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:12

Акція «Знижка 20% на Хюґе-маркеті від «Всі. Свої» з Visa»

Найзатишніший Хюґе-маркет від «Всі. Свої» під одним дахом збере понад 100 українських брендів, які презентують на маркеті цілий арсенал хюґе-виробів: посуд і текстиль, м’які та дерев’яні меблі ручної роботи, пухнасті пледи, свічки й освітлення, кухонне приладдя та канцелярські вироби. Шукайте бренди з позначкою Visa на маркеті та отримайте знижку 20% при оплаті карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК».

Також з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК» ви отримаєте знижку -20% на все у корнерах Свій.Бар та Своя.Кава.

Пропозиція діє 30 та 31 жовтня 2021 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12937-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2337
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627
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