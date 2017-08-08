Акції від Укргазбанку

Осінь в Європі – це час золотистих скверів, тихих старовинних вуличок і свіжих круасанів під час сніданку. У Парижі та Мілані розпочинаються знамениті модні покази, а в Берліні проходить фестиваль з двохсотрічною історією – Октоберфест. До того ж осінь – найкращий час для подорожей ще й тому, що туристів стає менше, а Visa разом з АБ «УКРГАЗБАНК» дарує 55 доларів США знижки на рейси з авіакомпаніями KLM та Air France за промокодом VISAOCTO21.
Щоб отримати знижку, необхідно:
забронювати переліт до Європи на сайті www.airfrance.ua або www.klm.ua; придбати квитки туди та назад; оплатити переліт в економ-класі на суму не менше 180 доларів США преміальною карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК». Пізнавайте Європу вигідно з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»!
Період подорожі може бути до 31.03.2022 р., знижка не розповсюджується на рейси партнерів. Пропозиція діє лише на вильоти з м. Київ, промокод не може бути використаний одночасно з ваучером (EMD) та для придбання додаткових опцій. Кожен пасажир може зробити одне бронювання з використанням інтернет-знижки.
Отримайте знижку -50% при замовленні таксі Bolt з преміальною карткою Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business від АБ «УКРГАЗБАНК» при замовленні таксі Bolt до/із залізничних вокзалів Києва, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.
Як скористатися пропозицією?
Завантажте/відкрийте додаток Bolt. Додайте до гаманця Bolt преміальну картку Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business від АБ «УКРГАЗБАНК» як метод оплати. Замовте таксі Bolt до залізничного вокзалу або назад. Насолоджуйтеся поїздкою зі знижкою, що надається автоматично. Один користувач може скористатися пропозицією не більше 2 разів на місяць.
Максимальна знижка на одну поїздку – 50 грн.
Сума знижки розраховується в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.
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Скористатися пропозицією можна у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Харкові.
Максимальний розмір знижки: 200 грн.
Максимальна кількість поїздок на місяць: 4.
Сума знижки розраховується в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.
Отримуйте 100 грн на вашу наступну покупку у Fozzy з Mastercard!
Як скористатись пропозицією?
Встановіть додаток FOZZY та зареєструйтесь. У розділі «Мої картки» додайте вашу картку Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» та виберіть її основною для оплати. Оплатіть на суму від 500 грн за допомогою картки Mastercard у додатку FOZZY. Отримуйте знижку 100 грн на наступну покупку. Акція діє з 01.11.2021 р. по 30.11.2021 р. включно в усіх гіпермаркетах мережі Fozzy міст Київ, Дніпро, Одеса, Рівне, Харків, Вишневе та села Проліски. Знижка 100 грн на наступну покупку нараховується за умови оплати покупки вартістю від 500 грн за допомогою картки Mastercard через цифровий гаманець Masterpass у додатку FOZZY. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12948-
Розраховуйтеся своєю преміальною карткою Mastercard Platinum та Masterсard World Elite від Укргазбанку та вигравайте найсучасніші гаджети та сертифікати в магазин техніки.
Щоб взяти участь у розіграші, здійсніть щонайменше 2 оплати у торгово-сервісних мережах протягом кожного етапу акції на загальну суму від 15 000 тис. грн у період з 10 листопада 2021 року до 10 січня 2022 р. включно.
Період проведення Акції та складається з 2 етапів:
Ваші 2000 балів на «Власний Рахунок» за «Готівку на касі» з Mastercard.
Як скористатися пропозицією
Вибирайте бажані товари в мережі супермаркетів «Сільпо» та не забудьте просканувати на касі картку програми «Власний Рахунок» (фізичну або у додатку). Повідомте касира про бажання зняти готівку і вкажіть суму. Касир додасть її до суми покупки. Оплатіть товари карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» та отримайте готівку разом із товаром. Отримайте 2000 балів на «Власний Рахунок» за перше зняття будь-якої суми.
Акція діє з 10.11.2021 р. по 10.12.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Максимальна сума зняття готівки за один раз – 500 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12952-
Отримувати подарунки за розрахунки ЕКО-кредиткою - це ж природно! Адже за розрахунки кредитною карткою ви можете отримати електронний сертифікат Сільпо на 100 грн.
Хто може приймати участь?
Фізичні особи, держателі оновленої кредитної картки Masterсard (ТП «Еко-кредитка») від АБ «УКРГАЗБАНК», які отримали повідомлення про можливість участі в акції.
Як прийняти участь в акції?
Протягом будь-якого з Етапів Акції здійснити кредитною карткою Masterсard® (ТП «Еко-кредитка») будь-яку кількість успішних безготівкових оплат товарів чи послуг у торгівельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет на суму не менше 300 грн.
Період проведення акції:
з 15 листопада 2021 року по 15 січня 2022 року включно та складається з 2 (двох) етапів: