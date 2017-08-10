RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:58

Акція «Круті гаджети Apple від Укргазбанку та Visa!»

Розраховуйтесь Вашою карткою Visa Infinite або Visa Signature від Укргазбанку в торговельно-сервісній мережі та/або в мережі інтернет від 2 операцій на загальну суму від 15 000 грн. протягом кожного етапу акції та вигравайте круті гаджети Apple

Акція діє з 15 листопада 2021 року до 15 лютого 2022 року.

Період проведення Акції та складається з 3 етапів:

Перший Етап 15.11.2021 року до 15.12.2021 року (включно)
Другий Етап 16.12.2021 року до 15.01.2022 року (включно)
Третій Етап 16.01.2022 року до 15.02.2022 року (включно)
На кожному етапі будуть обирати 5 переможців.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... ku_ta_visa
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:21

Спіймай удачу - карткою ПРОСТІР покупки оплачуй!

Готові спіймати удачу? Розраховуйтесь карткою “ПРОСТІР - UnionPay ” від АБ «УКРГАЗБАНК» і отримуйте подарунки!

Хто може приймати участь?

Фізичні особи, держателі карток “ПРОСТІР - UnionPay ” від АБ «УКРГАЗБАНК»

Умови участі акції: здійснити щонайменше 5 операцій з оплати товарів та послуг на загальну суму від 1 200 грн за допомогою картки ПРОСТІР - UnionPay від АБ «УКРГАЗБАНК». Кожна трансакція повинна бути на суму не менше, ніж 5 грн.

Учасники, які перші виконали умови акції та здійснили найбільшу кількість трансакцій, отримують заохочення акції.

Період проведення акції: з 18 листопада 2021 року до 08 грудня 2021 року включно.

Заохочення Акції: мультибрендовий електронний сертифікат bodocard номіналом 500 гривень
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... _oplachuyi
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2393
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 25262728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ПУМБ 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 09:49
78 26647
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 12:16
Assistant_Portal
Акції від Мегабанку 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Вів 22 сер, 2017 14:45
52 20735
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 12:10
Assistant_Portal
Акції від банку Форвард 1 ... 21, 22, 23
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 17:03
227 66460
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 12:05
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.