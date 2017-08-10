Акції від Укргазбанку

Розраховуйтесь Вашою карткою Visa Infinite або Visa Signature від Укргазбанку в торговельно-сервісній мережі та/або в мережі інтернет від 2 операцій на загальну суму від 15 000 грн. протягом кожного етапу акції та вигравайте круті гаджети Apple
Акція діє з 15 листопада 2021 року до 15 лютого 2022 року.
Період проведення Акції та складається з 3 етапів:
Перший Етап 15.11.2021 року до 15.12.2021 року (включно) Другий Етап 16.12.2021 року до 15.01.2022 року (включно) Третій Етап 16.01.2022 року до 15.02.2022 року (включно) На кожному етапі будуть обирати 5 переможців. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... ku_ta_visa
Готові спіймати удачу? Розраховуйтесь карткою “ПРОСТІР - UnionPay ” від АБ «УКРГАЗБАНК» і отримуйте подарунки!
Хто може приймати участь?
Фізичні особи, держателі карток “ПРОСТІР - UnionPay ” від АБ «УКРГАЗБАНК»
Умови участі акції: здійснити щонайменше 5 операцій з оплати товарів та послуг на загальну суму від 1 200 грн за допомогою картки ПРОСТІР - UnionPay від АБ «УКРГАЗБАНК». Кожна трансакція повинна бути на суму не менше, ніж 5 грн.
Учасники, які перші виконали умови акції та здійснили найбільшу кількість трансакцій, отримують заохочення акції.
Період проведення акції: з 18 листопада 2021 року до 08 грудня 2021 року включно.