Акції від Укргазбанку

Розраховуйтесь Вашою карткою Visa Infinite або Visa Signature від Укргазбанку в торговельно-сервісній мережі та/або в мережі інтернет від 2 операцій на загальну суму від 15 000 грн. протягом кожного етапу акції та вигравайте круті гаджети Apple
Акція діє з 15 листопада 2021 року до 15 лютого 2022 року.
Період проведення Акції та складається з 3 етапів:
Перший Етап 15.11.2021 року до 15.12.2021 року (включно) Другий Етап 16.12.2021 року до 15.01.2022 року (включно) Третій Етап 16.01.2022 року до 15.02.2022 року (включно) На кожному етапі будуть обирати 5 переможців. https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... ku_ta_visa
Готові спіймати удачу? Розраховуйтесь карткою “ПРОСТІР - UnionPay ” від АБ «УКРГАЗБАНК» і отримуйте подарунки!
Хто може приймати участь?
Фізичні особи, держателі карток “ПРОСТІР - UnionPay ” від АБ «УКРГАЗБАНК»
Умови участі акції: здійснити щонайменше 5 операцій з оплати товарів та послуг на загальну суму від 1 200 грн за допомогою картки ПРОСТІР - UnionPay від АБ «УКРГАЗБАНК». Кожна трансакція повинна бути на суму не менше, ніж 5 грн.
Учасники, які перші виконали умови акції та здійснили найбільшу кількість трансакцій, отримують заохочення акції.
Період проведення акції: з 18 листопада 2021 року до 08 грудня 2021 року включно.
Готуйтеся до приємних сюрпризів від Mastercard і FOZZY. Отримайте 150 грн на наступну покупку.
Як скористатись пропозицією:
Здійсніть оплату карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» на суму від 1500 грн на сайті fozzyshop.ua Переконайтесь, що у вас є мобільний додаток FOZZY. Промокод на суму 150 грн з'явиться в мобільному додатку FOZZY протягом 3-х днів. Скористайтеся знижкою на касі будь-якого гіпермаркета мережі FOZZY до 31.01.2022 р. Акція діє в період з 15.11.2021 р. по 15.12.2021 р. включно в усіх гіпермаркетах мережі FOZZY в містах Київ, Дніпро, Одеса, Рівне, Харків, Кременчук, Вишневе й селі Проліски. Знижка 150 грн на наступну покупку нараховується в мобільний додаток FOZZY за умови оплати покупки вартістю від 1500 грн одним чеком на сайті fozzyshop.ua за допомогою картки Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК». Використати знижку 150 грн можна лише на касах гіпермаркетів FOZZY до 31.01.2022 р https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12962-
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