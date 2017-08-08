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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:58

Акція «Круті гаджети Apple від Укргазбанку та Visa!»

Розраховуйтесь Вашою карткою Visa Infinite або Visa Signature від Укргазбанку в торговельно-сервісній мережі та/або в мережі інтернет від 2 операцій на загальну суму від 15 000 грн. протягом кожного етапу акції та вигравайте круті гаджети Apple

Акція діє з 15 листопада 2021 року до 15 лютого 2022 року.

Період проведення Акції та складається з 3 етапів:

Перший Етап 15.11.2021 року до 15.12.2021 року (включно)
Другий Етап 16.12.2021 року до 15.01.2022 року (включно)
Третій Етап 16.01.2022 року до 15.02.2022 року (включно)
На кожному етапі будуть обирати 5 переможців.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... ku_ta_visa
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Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:21

Спіймай удачу - карткою ПРОСТІР покупки оплачуй!

Готові спіймати удачу? Розраховуйтесь карткою “ПРОСТІР - UnionPay ” від АБ «УКРГАЗБАНК» і отримуйте подарунки!

Хто може приймати участь?

Фізичні особи, держателі карток “ПРОСТІР - UnionPay ” від АБ «УКРГАЗБАНК»

Умови участі акції: здійснити щонайменше 5 операцій з оплати товарів та послуг на загальну суму від 1 200 грн за допомогою картки ПРОСТІР - UnionPay від АБ «УКРГАЗБАНК». Кожна трансакція повинна бути на суму не менше, ніж 5 грн.

Учасники, які перші виконали умови акції та здійснили найбільшу кількість трансакцій, отримують заохочення акції.

Період проведення акції: з 18 листопада 2021 року до 08 грудня 2021 року включно.

Заохочення Акції: мультибрендовий електронний сертифікат bodocard номіналом 500 гривень
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... _oplachuyi
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Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:43

Акція "Платіть карткою Mastercard® на fozzyshop.ua"

Готуйтеся до приємних сюрпризів від Mastercard і FOZZY. Отримайте 150 грн на наступну покупку.

Як скористатись пропозицією:

Здійсніть оплату карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» на суму від 1500 грн на сайті fozzyshop.ua
Переконайтесь, що у вас є мобільний додаток FOZZY.
Промокод на суму 150 грн з'явиться в мобільному додатку FOZZY протягом 3-х днів.
Скористайтеся знижкою на касі будь-якого гіпермаркета мережі FOZZY до 31.01.2022 р.
Акція діє в період з 15.11.2021 р. по 15.12.2021 р. включно в усіх гіпермаркетах мережі FOZZY в містах Київ, Дніпро, Одеса, Рівне, Харків, Кременчук, Вишневе й селі Проліски. Знижка 150 грн на наступну покупку нараховується в мобільний додаток FOZZY за умови оплати покупки вартістю від 1500 грн одним чеком на сайті fozzyshop.ua за допомогою картки Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК». Використати знижку 150 грн можна лише на касах гіпермаркетів FOZZY до 31.01.2022 р
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12962-
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Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:45

Акція "ВАШ ЗНИЖКОКОШИК "

Гарний вигляд і гарне самопочуття-дві сторони однієї медалі, й підтримати її сяяння можна з приємною легкістю! Що би ви не поклали до свого кошика на сайті EVA.UA, усе негайно подешевшає для вас на 5% зі спеціальною знижкою від Мastercard!

Як скористатися пропозицією:

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Акція діє з 15.11.21 до 15.12.21 включно на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, визначених законодавством України, та території проведення ООС.
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Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:52

Вигравай Mi Smart Band 6 NFC на bilshe.mastercard.ua

Бери участь в акції в програмі Mastercard Більше та отримай шанс виграти один із двохсот фітнес-браслетів Mi Smart Band 6 NFC.

Умови участі:

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плати карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК»;
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Більше оплат карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» – більше балів. Більше списань – більше шансів на виграш.

Вигравай 200 фітнес-браслетів Mi Smart Band 6 NFC, з якими можна платити безконтактно.

Плати швидко, живи динамічно із карткою Mastercard в новому Mi Smart Band 6 NFC.

Деталі на bilshe.mastercard.ua

Акція діє з 20.11.2021 р. по 20.12.2021 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12969-
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:59

Акція «Новорічна досконалість»

Ми дізнались досконалий рецепт новорічних свят: олів'єшка, мандаринки та подарунки від АБ "Укргазбанк"!

З 1.12.2021 по 31.01.2022 розраховуйтесь карткою Mastercard від АБ "Укргазбанк" на суму від 500 грн та вигравайте подарунки швейцарської якості: кавомашину, гриль або годинник SwatchPAY.

А розрахунки кредитними картками збільшать шанси вдвічі!

Хто може приймати участь?

Фізичні особи, держателі платіжної картки Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» (за виключенням Masterсard® Elite).

Як прийняти участь в акції?

Протягом будь-якого з етапів Акції здійснити будь-яку кількість оплат в торговельно-сервісній мережі та/або в мережі Інтернет на загальну суму від 500 грн.

Кожні 500 грн збільшують ваші шанси на виграш! А розрахунки кредитними картками збільшують шанси вдвічі!

Період проведення акції: 01 грудня 2021 року по 31 січня 2022 року включно та складається з 2 етапів:

1 етап: з 01 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно;
2 етап: 01 січня 2022 року по 31 січня 2022 року включно;

Заохочення Акції:

Годинник Swatch Pay
Гриль Polaris
Кавомашина JURA
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... doskonalst
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Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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