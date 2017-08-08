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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 13:17

Вигравайте квитки на інтерактивне шоу-подорож "Кібер Санта"

Уявіть, що Санта опинився в кіберпросторі й шукає вихід у реальний світ, щоб встигнути роздати подарунки до Різдва. Як же йому вибратися звідти? Вигравайте квитки на інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір» і беріть участь у захопливій виставі.

Щоб взяти участь в акції:

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК».
Обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші – що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш.
Вигравайте квитки на інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір».
Розігруються 60 пар квитків за весь період акції.

Місце проведення шоу: м. Київ, Концерт-Хол ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, П9), з 11 грудня 2021 до 09 січня 2022 р.

Акція діє з 01.12.2021 по 20.12.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.

https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12979-
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:07

Акція «Відчуйте новорічні емоції з Visa»

► SWEET.TV

10 кінопрем’єр у подарунок на SWEET.TV із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 31 січня 2022 р.

► Roshen

-10% на ковзанку в Roshen Winter Village із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 29 листопада 2021 р. до 28 лютого 2022 р.

► «Добропарк»

-10% на вхід, фуд-корт та розваги в «Добропарку» з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 4 грудня 2021 р. до 30 січня 2022 р.

► Всі. Свої

-20% із Visa на фуд-корті найбільшого маркету
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Період акції: з 11 до 27 грудня 2021 р.

► Новий рік на Софійській площі

-50% на ковзанку та -10% на ярмарку на Софійській площі з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 19 грудня 2021 р. до 13 січня 2022 р.

► «Зимова країна» на ВДНГ

-10% на ковзанку, паркінг і замовлення на фуд-корті в «Зимовій країні» на ВДНГ із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 11 грудня 2021 р. до 6 березня 2022 р.

► Snegtravel

10% знижки на зимовий тур у Драгобрат із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 28 січня до 31 березня 2022 р.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... otc_z_visa
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Повідомлень: 2464
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:08

-10% на онлайн-курс англійської мови в British Council із Vi

British Council – одна з найпопулярніших у світі глобальних наукових установ для людей, які прагнуть удосконалити свої знання з англійської мови та здобути міжнародно визнану кваліфікацію IELTS.

З вашою карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» ви можете підвищити свої знання англійської мови у British Council зі знижкою 10% на онлайн-курс.

Пропозиція діє до 30 вересня 2022 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... cil_z_visa
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Повідомлень: 2464
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:43

Акція «Зарядіться онлайн для святкового шопінгу»

Цього року Санта прописався в онлайні - спробуйте самі та відчуйте рiздвяну магію разом із Mastercard Бiльше! З 1 до 31 грудня 2021 року включно платіть онлайн карткою Mastercard та виграйте сертифікати Rozetka на 10 000 грн для неймовірного новорічного шопінгу!

Отже, ваші подальші дії:

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua;
Обмінюйте бали на участь в розіграші,
Розраховуйтеся онлайн карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» будь-де - що більше онлайн оплат, то вищі шанси на виграш;
Виграйте один із десяти сертифікатів Rozetkа на 10 000 грн.
Акція діє з 01.12.2021 по 31.12.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12989-
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2464
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 26272829
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