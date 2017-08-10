Акції від Укргазбанку

Щоб взяти участь в акції:
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК».
Обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші – що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш.
Вигравайте квитки на інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір».
Розігруються 60 пар квитків за весь період акції.
Місце проведення шоу: м. Київ, Концерт-Хол ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, П9), з 11 грудня 2021 до 09 січня 2022 р.
Акція діє з 01.12.2021 по 20.12.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.