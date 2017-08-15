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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 27282930>
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 13:17

Вигравайте квитки на інтерактивне шоу-подорож "Кібер Санта"

Уявіть, що Санта опинився в кіберпросторі й шукає вихід у реальний світ, щоб встигнути роздати подарунки до Різдва. Як же йому вибратися звідти? Вигравайте квитки на інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір» і беріть участь у захопливій виставі.

Щоб взяти участь в акції:

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК».
Обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші – що більше балів обміняти, то вищі шанси на виграш.
Вигравайте квитки на інтерактивне шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір».
Розігруються 60 пар квитків за весь період акції.

Місце проведення шоу: м. Київ, Концерт-Хол ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, П9), з 11 грудня 2021 до 09 січня 2022 р.

Акція діє з 01.12.2021 по 20.12.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.

https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12979-
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:07

Акція «Відчуйте новорічні емоції з Visa»

► SWEET.TV

10 кінопрем’єр у подарунок на SWEET.TV із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 31 січня 2022 р.

► Roshen

-10% на ковзанку в Roshen Winter Village із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 29 листопада 2021 р. до 28 лютого 2022 р.

► «Добропарк»

-10% на вхід, фуд-корт та розваги в «Добропарку» з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 4 грудня 2021 р. до 30 січня 2022 р.

► Всі. Свої

-20% із Visa на фуд-корті найбільшого маркету
подарунків Києва від «Всі. Свої»
Період акції: з 11 до 27 грудня 2021 р.

► Новий рік на Софійській площі

-50% на ковзанку та -10% на ярмарку на Софійській площі з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 19 грудня 2021 р. до 13 січня 2022 р.

► «Зимова країна» на ВДНГ

-10% на ковзанку, паркінг і замовлення на фуд-корті в «Зимовій країні» на ВДНГ із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 11 грудня 2021 р. до 6 березня 2022 р.

► Snegtravel

10% знижки на зимовий тур у Драгобрат із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 28 січня до 31 березня 2022 р.
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Повідомлень: 2495
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:08

-10% на онлайн-курс англійської мови в British Council із Vi

British Council – одна з найпопулярніших у світі глобальних наукових установ для людей, які прагнуть удосконалити свої знання з англійської мови та здобути міжнародно визнану кваліфікацію IELTS.

З вашою карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» ви можете підвищити свої знання англійської мови у British Council зі знижкою 10% на онлайн-курс.

Пропозиція діє до 30 вересня 2022 року.
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Повідомлень: 2495
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:43

Акція «Зарядіться онлайн для святкового шопінгу»

Цього року Санта прописався в онлайні - спробуйте самі та відчуйте рiздвяну магію разом із Mastercard Бiльше! З 1 до 31 грудня 2021 року включно платіть онлайн карткою Mastercard та виграйте сертифікати Rozetka на 10 000 грн для неймовірного новорічного шопінгу!

Отже, ваші подальші дії:

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua;
Обмінюйте бали на участь в розіграші,
Розраховуйтеся онлайн карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» будь-де - що більше онлайн оплат, то вищі шанси на виграш;
Виграйте один із десяти сертифікатів Rozetkа на 10 000 грн.
Акція діє з 01.12.2021 по 31.12.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12989-
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:40

Акція «Знижка 10% на квитки найкращих зимових шоу

Mastercard запрошує на кращі зимові шоу. Відчуйте святкову магію, завітавши на шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір» або шоу «Резиденція Санти на ВДНГ».

Користуйтесь чудовою пропозицією – купуйте квитки на шоу зі знижкою 10% за умови оплати карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК».

Шоу-подорож «Кібер Санта. Інший вимір»

Заходьте на www.cybersanta.com.ua.
Обирайте зручні дату та час.
Оплачуйте карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Казкове шоу «Резиденція Санти на ВДНГ»

Заходьте на www.rezydencia.com.
Обирайте зручні дату та час.
Оплачуйте карткою Mastercard® та отримайте знижку 10%.
Місце проведення шоу: м. Київ, Концерт-Хол ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1, павільйон 9).

Період проведення шоу: з 11 грудня 2021 до 09 січня 2022 р.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12991-
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Повідомлень: 2495
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:08

Акція «Здійснюйте новорічні бажання з Visa»

► Meest

Доставка Meest за 1 грн із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 10 лютого 2022 р.
Деталі: ua.meest.com

► «Алло»

Кешбек до 10% на рахунок «АЛЛО Гроші»
Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.
Деталі: visa.com.ua

► Укрзалізниця

Кешбек 10% на залізничні квитки разом із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 15 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.

► Bolt

15% знижки на категорію Visa Holiday
Період акції: з 24 грудня 2021 р. до 24 січня 2022 р.

► Rocket

Доставка 0 грн від Rocket із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.

► iHerb

-20% на замовлення в iHerb із Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 1 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.

► ROZETKA

+7% бонусами в ROZETKA з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»
Період акції: з 8 грудня 2021 р. до 8 січня 2022 р.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... nya_z_visa
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Повідомлень: 2495
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:11

Акція «Повертаємо кошти з Visa й Укргазбанк»

Ставайте одним із щасливчиків, що отримають сертифікат Сільпо на 100 грн!

Як взяти участь?

Отримайте відповідне повідомлення про можливість участі, здійсніть 1 оплату товарів чи послуг на суму від 200 грн. – і забирайте подарункову картку на 100 грн.

Хто може стати учасником акції?

Фізичні особи, держателями платіжних карток Visa від АБ «Укргазбанк» ( за виключенням карт Visa Signature та Visa Infinite), які отримали повідомлення про можливість участі в акції.

Етапи проведення акції:

Перший етап: з 15.12.2021 року до 15.01.2022 року (включно);
Другий етап: з 16.01.2022 року до 15.02.2022 року (включно).
Заохочення Акції: електронні сертифікати номіналом 100 грн для використання в торгівельний мережі «Сільпо»
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... ukrgazbank
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Повідомлень: 2495
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:20

Виграйте годинники SwatchPAY! в Mastercard Більше

Подарунки на часі від Mastercard і Swatch.

Беріть участь у розіграші годинників SwatchPAY! з функцією безконтактних оплат.

Як скористатися пропозицією:

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua
Платіть карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» і накопичуйте бали.
Обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів для участі в розіграші. Більше списань – більше шансів на перемогу.
Вигравайте один зі 100 годинників SwatchPAY!
Деталі на bilshe.mastercard.ua

Акція діє з 15.12.2021 р. по 31.01.2022 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... card_blshe
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Повідомлень: 2495
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:21

Платіть карткою Mastercard® в інтернет-магазині АТБ

Безкоштовна доставка під ялинку від АТБ і Mastercard!

Як скористатись пропозицією:

Виберіть бажані товари на суму від 300 грн і вагою до 15 кг на сайті zakaz.atbmarket.com
Оплатіть замовлення карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК».
Очікуйте на безкоштовну доставку замовлення. На день можлива одна безкоштовна доставка.
Акція діє в інтернет-магазині АТБ з 15.12.2021 р. по 15.01.2022 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовна доставка замовлення можлива один раз на день. Деталі на mastercard.ua та atbmarket.com
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... u_do_15_kg
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Повідомлень: 2495
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:23

Платіть карткою Mastercard® на epicentrk.ua

Хочеться додати ще товарів в кошик, але стримує питання доставки?

Justin доставить ваші покупки з Епіцентру безкоштовно за оплату карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК».

Як скористатись пропозицією:

Виберіть товари на epicentrk.ua на суму від 50 грн.
Оплатіть покупку карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК».
Отримуйте замовлення від Епіцентру з безкоштовною доставкою із Justin.
Акція діє з 06.12.2021 р. по 06.01.2022 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовна доставка діє на замовлення на суму від 50 грн.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... u_z_justin
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