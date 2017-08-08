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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:26

Спіймай удачу - карткою ПРОСТІР покупки оплачуй!

Нещодавно закінчилася акція «Спіймай удачу- карткою ПРОСТІР покупки оплачуй!».

І вже відомі імена переможців, які найближчим часом отримають заохочення - мультибрендовий сертифікат bodocard номіналом 500 гривень.

Список переможців:

Прядко Ольга Олександрівна
Часин Юліанна Адальбертівна
Петренко Анна Олександрівна
Повханич Вікторія Миколаївна
Пєтровскіс Олександра Анатоліївна
Багач Віра Іванівна
Харченко Андрій Володимирович
Костенко Олена Владиславівна
Немченко Тетяна Олександрівна
Руденко Микола Дмитрович
Гиляка Костянтин Анатолійович
Кобилецька Світлана Миколаївна
Іванішена Світлана Степанівна
Іванець Оксана Петрівна
Жидков Анатолій Михайлович
Почекайло Олексій Станіславович
Любенко Юлія Володимирівна
Резервні переможці:

Шатковський Вадим Йосипович
Калєнков Володимир Якович
Лук'Яненко Ольга Іванівна
Марковська Марина Сергіївна
Заруцький Олег Миколайович
Дідусенко Катерина Вікторівна
З кожним переможцем особисто зв'яжеться представник агентства, що допомагає нам в проведенні акції! Тож, якщо ви побачили у списку своє ім'я, очікуйте на дзвінок.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... _oplachuyi
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Повідомлень: 2512
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:54

Акція "Розіграш смартфонів та промокодів"

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https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... atku_glovo
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27282930
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