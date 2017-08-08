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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:26

Спіймай удачу - карткою ПРОСТІР покупки оплачуй!

Нещодавно закінчилася акція «Спіймай удачу- карткою ПРОСТІР покупки оплачуй!».

І вже відомі імена переможців, які найближчим часом отримають заохочення - мультибрендовий сертифікат bodocard номіналом 500 гривень.

Список переможців:

Прядко Ольга Олександрівна
Часин Юліанна Адальбертівна
Петренко Анна Олександрівна
Повханич Вікторія Миколаївна
Пєтровскіс Олександра Анатоліївна
Багач Віра Іванівна
Харченко Андрій Володимирович
Костенко Олена Владиславівна
Немченко Тетяна Олександрівна
Руденко Микола Дмитрович
Гиляка Костянтин Анатолійович
Кобилецька Світлана Миколаївна
Іванішена Світлана Степанівна
Іванець Оксана Петрівна
Жидков Анатолій Михайлович
Почекайло Олексій Станіславович
Любенко Юлія Володимирівна
Резервні переможці:

Шатковський Вадим Йосипович
Калєнков Володимир Якович
Лук'Яненко Ольга Іванівна
Марковська Марина Сергіївна
Заруцький Олег Миколайович
Дідусенко Катерина Вікторівна
З кожним переможцем особисто зв'яжеться представник агентства, що допомагає нам в проведенні акції! Тож, якщо ви побачили у списку своє ім'я, очікуйте на дзвінок.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... _oplachuyi
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Повідомлень: 2540
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:54

Акція "Розіграш смартфонів та промокодів"

Подарунки від Mastercard i Glovo до новорічних свят замовляли?

Робіть святкові замовлення на Glovo, плать карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» i готуйтеся отримувати подарунки, промокоди на знижку безкоштовну доставку!

Як узяти участь:

у додатку Glovo робіть замовлення в баблах «Святковий маркет» і «Супермаркети» на суму від 250 грн.
платіть за замовлення карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК».
автоматично ставайте учасником розіграшу промокодів на суму 500 грн і 3-х смартфонів.
А також гарантовано отримуйте безкоштовну доставку за замовлення в баблі «Святковий маркет» на суму від 250 грн.

Акцiя дiє з 16.12.2021 р. по 13.01.2022 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованоï території, визначено законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовну доставку можна отримати при замовленнi на суму від 250 гр.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... atku_glovo
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Повідомлень: 2540
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 11:16

Акція для клієнтів УКРГАЗБАНКУ від нашого партнера

Наш партнер, салон «ЕЛЕКТРОДВІЖ», що займається продажем електромобілів, робить подарунок клієнтам УКРГАЗБАНКУ – відшкодовує вартість КАСКО на перший рік при купывлы електрокару RENAULT KZE.

Покупець оплачує КАСКО, а салон відшкодовує йому 100% вартості договору страхування на перший рік дії кредиту;
розгляд заявок здійснюється на стандартних умовах банку з оформленням страховки КАСКО в акредитованих по кредитній програмі страхових компаніях згідно рекомендованого рівня тарифу.
Термін дій акції з 01.01.2022 року по 01.03.2022 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/13011-
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Повідомлень: 2540
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:07

10 000 балів на «Власний рахунок» із Mastercard»

Коли на вулиці погода не радує, на допомогу прийдуть смаковершники Сильпо і Mastercard.

Замовляйте товари Сільпо на сайті https://shop.silpo.ua/ або в додатку Сільпо, платіть карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» та отримуйте 10 000 балів на «Власний Рахунок».

Як скористатись пропозицією:

Виберіть товари на суму від 1400 грн на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо».
Виберіть зручний спосіб доставки: доставка кур’єром чи самовивіз.
Оплатіть замовлення карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» на сайті shop.silpo.ua / у додатку «Сільпо» / кур'єру / на касі.
Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення.
Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1–5 робочих днів з моменту здійснення покупки.
Акція діє з 10 січня по 28 лютого 2022 у всіх магазинах Сільпо, де доступна послуга доставки кур’єром чи самовивозу.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/13014-
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Повідомлень: 2540
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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