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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:26

Спіймай удачу - карткою ПРОСТІР покупки оплачуй!

Нещодавно закінчилася акція «Спіймай удачу- карткою ПРОСТІР покупки оплачуй!».

І вже відомі імена переможців, які найближчим часом отримають заохочення - мультибрендовий сертифікат bodocard номіналом 500 гривень.

Список переможців:

Прядко Ольга Олександрівна
Часин Юліанна Адальбертівна
Петренко Анна Олександрівна
Повханич Вікторія Миколаївна
Пєтровскіс Олександра Анатоліївна
Багач Віра Іванівна
Харченко Андрій Володимирович
Костенко Олена Владиславівна
Немченко Тетяна Олександрівна
Руденко Микола Дмитрович
Гиляка Костянтин Анатолійович
Кобилецька Світлана Миколаївна
Іванішена Світлана Степанівна
Іванець Оксана Петрівна
Жидков Анатолій Михайлович
Почекайло Олексій Станіславович
Любенко Юлія Володимирівна
Резервні переможці:

Шатковський Вадим Йосипович
Калєнков Володимир Якович
Лук'Яненко Ольга Іванівна
Марковська Марина Сергіївна
Заруцький Олег Миколайович
Дідусенко Катерина Вікторівна
З кожним переможцем особисто зв'яжеться представник агентства, що допомагає нам в проведенні акції! Тож, якщо ви побачили у списку своє ім'я, очікуйте на дзвінок.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... _oplachuyi
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:54

Акція "Розіграш смартфонів та промокодів"

Подарунки від Mastercard i Glovo до новорічних свят замовляли?

Робіть святкові замовлення на Glovo, плать карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» i готуйтеся отримувати подарунки, промокоди на знижку безкоштовну доставку!

Як узяти участь:

у додатку Glovo робіть замовлення в баблах «Святковий маркет» і «Супермаркети» на суму від 250 грн.
платіть за замовлення карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК».
автоматично ставайте учасником розіграшу промокодів на суму 500 грн і 3-х смартфонів.
А також гарантовано отримуйте безкоштовну доставку за замовлення в баблі «Святковий маркет» на суму від 250 грн.

Акцiя дiє з 16.12.2021 р. по 13.01.2022 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованоï території, визначено законодавством України, і території проведення ООС. Безкоштовну доставку можна отримати при замовленнi на суму від 250 гр.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... atku_glovo
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Повідомлень: 2572
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 11:16

Акція для клієнтів УКРГАЗБАНКУ від нашого партнера

Наш партнер, салон «ЕЛЕКТРОДВІЖ», що займається продажем електромобілів, робить подарунок клієнтам УКРГАЗБАНКУ – відшкодовує вартість КАСКО на перший рік при купывлы електрокару RENAULT KZE.

Покупець оплачує КАСКО, а салон відшкодовує йому 100% вартості договору страхування на перший рік дії кредиту;
розгляд заявок здійснюється на стандартних умовах банку з оформленням страховки КАСКО в акредитованих по кредитній програмі страхових компаніях згідно рекомендованого рівня тарифу.
Термін дій акції з 01.01.2022 року по 01.03.2022 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/13011-
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Повідомлень: 2572
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:07

10 000 балів на «Власний рахунок» із Mastercard»

Коли на вулиці погода не радує, на допомогу прийдуть смаковершники Сильпо і Mastercard.

Замовляйте товари Сільпо на сайті https://shop.silpo.ua/ або в додатку Сільпо, платіть карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» та отримуйте 10 000 балів на «Власний Рахунок».

Як скористатись пропозицією:

Виберіть товари на суму від 1400 грн на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо».
Виберіть зручний спосіб доставки: доставка кур’єром чи самовивіз.
Оплатіть замовлення карткою Mastercard® від АБ «УКРГАЗБАНК» на сайті shop.silpo.ua / у додатку «Сільпо» / кур'єру / на касі.
Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення.
Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1–5 робочих днів з моменту здійснення покупки.
Акція діє з 10 січня по 28 лютого 2022 у всіх магазинах Сільпо, де доступна послуга доставки кур’єром чи самовивозу.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/13014-
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 10:44

Вигравайте омріяну PlayStation з Mastercard Більше

Мрієте про новеньку PlayStation 5?

Скористайтеся шансом виграти одну з найбажаніших ігрових приставок у світі саме зараз.

Як скористатися пропозицією?

реєструйтесь на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся карткою Mastercard від АБ «УКРГАЗБАНК» і накопичуйте бали;
обмінюйте 100 золотих або 200 срібних балів на участь у розіграші;
вигравайте одну з шести ігрових консолей PlayStation 5.
Акція триває з 15 січня до 28 лютого 2022 року
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/13016-
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 08:50

Акція «Все досяжно!»

Драгобрат — чудове місце для досягнення вершин.

Visa підготувала розіграш, у якому ви маєте можливість досягти виграшу та гарантовано отримати безліч подарунків!

Оплачуйте товари на суму не менше ніж 200 гривень у торгових точках на території Драгобрату карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» та отримуйте скретч-картку. Один чек на 200 гривень — один подарунок!

Кожна скретч-картка містить назву одного з можливих призів з олімпійською символікою:

стікерпак Visa;
гігієнічна помада;
брендовані шкарпетки;
брендована шапка;
брендоване худі;
брендований термос;
брендований баф (снуд);
брендований рюкзак.
Один учасник акції може виконувати необмежену кількість транзакцій карткою Visa, що дасть йому можливість гарантовано отримати безліч подарунків! Акція діє з 30.12. 21 до 31.03.22 в авторизованих точках на території гірськолижного курорту Драгобрат позначених відповідно (до моменту завершення призів).
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Повідомлень: 2572
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 08:58

Акція «BEVZA BALBEK BILSHE BY MASTERCARD»

Що буде, коли відомий архітектор та дизайнерка одягу поміняються місцями? Які унікальні ідеї вони зможуть розробити? В які речі вони перетворяться?

Зустрічайте ексклюзивну колекцію BEVZA BALBEK BILSHE від дизайнерки Світлани Бевзи та архітектора Слави Балбека, розроблену спеціально для Mastercard Більше.

10 предметів з колекції мають унікальну історію створення та будуть представлені парами.

Щотижня на сторінці акції відкриватиметься новий дроп (або ж пара), який включатиме два предмети:

предмет інтер'єрного дизайну від Світлани Бевзи,
одяг або аксесуари від Слави Балбека.
Щоб отримати виріб з колекції:

реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard,
дивіться історії та обирайте предмет з колекції, що вам до вподоби,
здійсніть замовлення предмету з колекції за срібні або золоті бали
або

обмінюйте 10 срібних або золотих балів на участь у розіграші.
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Повідомлень: 2572
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 11:39

Кампанія попереднього продажу квитків FIFA World CupTM

Квитки на FIFA World CupTM у країнах Перської затоки стають більш доступними для держателів карток Visa від АБ «УКРГАЗБАНК»!

З 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі пройде турнір FIFA World CupTM, де найкращі футбольні команди кожного континенту змагатимуться за остаточний глобальний титул: трофей Кубка світу FIFATM.

Visa та АБ «УКРГАЗБАНК» пропонують власникам карток перевагу на ранньому етапі придбання квитків на Чемпіонат світу FIFATM.

Пропозиція дійсна для передпродажу квитків, здійснених на сайті www.fifa.com/tickets за допомогою картки Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» у країнах Перської затоки.

Акція діє з 19 січня 2022 року по 8 лютого 2022 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/13022-
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 11:46

Оновлена пропозиція річного доступу до пакету VISA PREMIUM

Отримайте доступ на 1 рік до преміального пакету VISA PREMIUM від SWEET.TV:

225 телеканалів, зокрема Discovery, National Geographic, Animal Planet, Setanta Sports;
бібліотеки найрейтинговіших фільмів від кіностудій Disney, Paramount, Sony, Warner Bros, Universal;
серіалів від HBO, Showtime, BBC.
Відтепер підключити тариф VISA PREMIUM можна безпосередньо у чат-боті VisaUkraine!

Пропозиція діє для преміальних карток за умови щомісячного розрахунку:

Visa Platinum – на суму не менше 5 000 грн;
Visa Signature – на суму не менше 10 000 грн;
Visa Infinite – на суму не менше 20 000 грн.
*Для преміальних карток Visa Platinum Business від АБ «УКРГАЗБАНК» обмеження суми щомісячних розрахунків не встановлено.

Якщо ви користуєтесь карткою менше місяця, доступ до онлайн-кінотеатру буде надано без додаткових умов.

Протягом терміну дії пропозиції пакет VISA PREMIUM може бути продовжений 12 разів.

Термін дії: 01.02.2022 – 31.12.2022 р.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/13023-
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:10

Акція «Ще більше бонусів з карткою єПідтримка»

Отримуйте тисячу вражень та знижку 10% разом з KONTRАMARKA та АБ «УКРГАЗБАНК»!

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Перейдіть на сайт партнера KONTRАMARKA.
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Під час оплати замовлення введіть номер своєї картки єПідтримка від АБ «УКРГАЗБАНК» та Mastercard і знижка застосується автоматично.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... u_pdtrimka
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Повідомлень: 2572
З нами з: 01.09.17
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Подякували: 5 раз.
 
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