Акції від Укргазбанку

І вже відомі імена переможців, які найближчим часом отримають заохочення - мультибрендовий сертифікат bodocard номіналом 500 гривень.
Список переможців:
Прядко Ольга Олександрівна
Часин Юліанна Адальбертівна
Петренко Анна Олександрівна
Повханич Вікторія Миколаївна
Пєтровскіс Олександра Анатоліївна
Багач Віра Іванівна
Харченко Андрій Володимирович
Костенко Олена Владиславівна
Немченко Тетяна Олександрівна
Руденко Микола Дмитрович
Гиляка Костянтин Анатолійович
Кобилецька Світлана Миколаївна
Іванішена Світлана Степанівна
Іванець Оксана Петрівна
Жидков Анатолій Михайлович
Почекайло Олексій Станіславович
Любенко Юлія Володимирівна
Резервні переможці:
Шатковський Вадим Йосипович
Калєнков Володимир Якович
Лук'Яненко Ольга Іванівна
Марковська Марина Сергіївна
Заруцький Олег Миколайович
Дідусенко Катерина Вікторівна
З кожним переможцем особисто зв'яжеться представник агентства, що допомагає нам в проведенні акції! Тож, якщо ви побачили у списку своє ім'я, очікуйте на дзвінок.