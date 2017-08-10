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Акції від Укргазбанку

Акції від Укргазбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:13

Акція «Даруйте любов з Visa»

Наближаються найромантичніші свята року – День закоханих і Міжнародний жіночий день.

З вашою преміальною карткою Visa від АБ «УКРГАЗБАНК» ви зможете обрати спеціальні пропозиції, щоб здійснити мрії дорогих людей, зробити приємне собі та наповнити кожну мить любов’ю!

Порадуйте близьких вишуканими подарунками з Visa та АБ «УКРГАЗБАНК»!

Планета Кіно. -15% на квитки на сайті «Планета Кіно»

Період дії: 10.02.22-08.03.22

Qatar Airways. До -10% на авіаквитки Qatar Airways з Одеси

Період дії: 10.02.22-31.08.22

Backstage. -7% на всі послуги в мережі салонів Backstage
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SkyUp Airlines. Кешбек 10% при оплаті квитків SkyUp Airlines
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Kontramarka.ua. -10% на квитки від Kontramarka.ua
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Шопінг (покупки та подарунки):

OKWINE. -10% на товари власного імпорту в мережі OKWINE
Період дії: 10.02.22-08.03.22

Bomond. -30% на всі покупки у мережі Bomond
Період дії: 10.02.22-08.03.22

Ресторанна колекція:

La Famiglia. Безкоштовна доставка та смачний комплімент в мережі ресторанів La Famiglia
Період дії: 10.02.22-31.12.22

Bulldozer Group. Смачний комплімент в мережі ресторанів Bulldozer Group
Період дії: 10.02.22-31.12.22

Lucky Restaurant Vinotheque. Смачний комплімент від шефа в ресторані Lucky Restaurant Vinotheque
Період дії: 10.02.22-31.12.22

Kyiv Food Market. -10% на все меню та безкоштовний вхід у лаунж-зону Kyiv Food Market
Період дії: 10.02.22-10.06.22

Пропозиція діє для карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum Business.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... bov_z_visa
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