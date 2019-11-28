Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво...

Додано: Вів 03 гру, 2019 12:28

valme написав: Поступил звонок Поступил звонок

получили

баксы

в студию от "друга"И Изя уже никуда не идет.А вообще, интересная задачка получиласьУ Нафтогаза с Газпромом было 2 суда. Один суд Нафтогаз на данном этапе "выиграл" - на 4.6 млрд дол, второй суд - "проиграл" (на 2 млрд дол).4,6 миллиарда долларов с Газпрома получены естественно не были, но 2 миллиарда долларов были списаны в общий котел. Так решил сам суд.Итого,+ 2,6 миллиарда "условных" долларов, потому как Газпром принципиально не собирается их платить никогда.Вопросы:Какого *** кобелев и его подельники выписали себе 46 миллионов долларов премии, т.е. 1% от суммы 4,6 млрд, а не от финальной 2,6 млрд. и кто из них будет платить за проигрыш на 2 млрд? Разделили "шкуру не убитого медведя", успешнои быстро вывелиза кордоны нэньки. Но реальных денег то Нафтогаз же не получил,долг только на бумаге. То есть эта компашка считай украла из кармана каждого украинца по 25 гривень и преспокойно продолжают наживаться уже при ?новой? власти.Разве за такую "работу" в любой нормальной стране "менеджеры" не сели бы на нары за считанные дни?А вот наших "новых" мыловаровых соросят это все устраивает. Дядя Джордж сказал не гавкать.Позорники