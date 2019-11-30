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В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:23
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин в Києві після запуску електронної комерції.
Дивися повний текст В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:23
а до этого что было? чьи магазины
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