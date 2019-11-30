Про це на брифінгу про реформування сфери зайнятості населення заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.
Дивися повний текст Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність для України.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:22
Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність для України.
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:22
Маємо інфляцію 6,5% + ревальвація протягом року 15% = 21,5% по факту збільшення цін все у доларарах. Скажіть мені, хто має "гордитися" таким показником: кабмін, НБУ и Зе?????
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:28
А особито Мілованову хотів би нагадати про 2008 рік, тоді пригадується Стельмах казав практично ті самі слова влітку, що сталося потім за кілька місяців, всі знають, принаймні у кого пам'ять є....
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:30
Курс 24 - подарок за осоросливание Украины, попытка показать положительные изменения. Как только процесс пройдет, одних соросят сменят другие, и понижение курса будет больше никому не нужно. Возможно, что так и было изначально задумано: " плохой" Петя поднимает курс, а хороший "Вова" немного опускает.
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:01
сложнее стало экспортерам... ЭТИМ гордится министр РАЗВИТИЯ экономики. нет слов...
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:11
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