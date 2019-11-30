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Милованов: Курс долара по 24
гривні - нова реальність...

Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:22

Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу про реформування сфери зайнятості населення заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Дивися повний текст Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність для України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:22

Маємо інфляцію 6,5% + ревальвація протягом року 15% = 21,5% по факту збільшення цін все у доларарах. Скажіть мені, хто має "гордитися" таким показником: кабмін, НБУ и Зе?????
sumy4
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:28

А особито Мілованову хотів би нагадати про 2008 рік, тоді пригадується Стельмах казав практично ті самі слова влітку, що сталося потім за кілька місяців, всі знають, принаймні у кого пам'ять є....
sumy4
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:30

Курс 24 - подарок за осоросливание Украины, попытка показать положительные изменения. Как только процесс пройдет, одних соросят сменят другие, и понижение курса будет больше никому не нужно. Возможно, что так и было изначально задумано: " плохой" Петя поднимает курс, а хороший "Вова" немного опускает.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:01

сложнее стало экспортерам... ЭТИМ гордится министр РАЗВИТИЯ экономики. нет слов...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:11

  sumy4 написав:по факту збільшення цін все у доларарах


Ээээ, валюта страны называется гривна - какое нам дело до этих цен в долларах :mrgreen:
katso
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:00

давно это было!доллар потихоньку опускали до 4гр прятали гривну а потом резко вверх на 8!!!интересно-а где новые 1000гр купюры-ХТО СПРЯТАЛ
дынин
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:13

От чего гражданам стало лучше?Цены на импортные товары не уменьшились ни на копейку,такие же,как и при курсе 27.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:55

В феврале посмотрим, какой курс будет для сельхоз экпортеров. Если он взлетит кратковременно до 30 до мая, а потом опять будет 24 вот это будет проблема.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:10

  sena_2008atp написав:От чего гражданам стало лучше?Цены на импортные товары не уменьшились ни на копейку,такие же,как и при курсе 27.

Уменьшатся. В страну реально выливается валюта, которую меняют на гривну, на которую скупают госдолги. Вот, когда пойдёт обратный процесс, через 5 лет, украинцам будет очень несладко.
safonovstanislav
 
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