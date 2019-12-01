Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність...
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sumy4 написав:закономерный вопрос, где дефляция??? Хотя бы процентов на 8-10%???
Дефляция есть. Идёте на рынок, спрашиваете, почём телефон. Вам называют цену, например $700, можно валютой, можно гривной по курсу. Это и есть дефляция, т. к. цена в гривне упала. И так любой товар. Вам просто скажут цену в долларе. Курс для продавца не важен, т. к. после каждой продажи, если оплата в гривне, продавец бежит к валютчику менять полученные гривны на валюту. Это на рынках. В магазинах наличные доллары у вас не примут, но сделают "скидку" в зависимости от курса. У нас всё привязано к курсу валют. Даже хлеб будет дешеветь со временем. Так что, наслаждаемся, поживём какое-то время, пока не придёт время отдавать набираемые долги
Навіщо дурню писати? Вартість хліба передусім - електроенергія, яка подорожчала і буде дорожчати надалі (Ахметов з клоунами типу Волинця та Лящка не дасть збрехати), зарплата + податки (про зниження щось не чутно - мінімалка з наступного року знову +15відсотків у гривнях), транспорні витрати - бензин і т.д., які щось також не знижуються (маршрутки тільки і чуєш - дорожчають, знову дорожчають....). Постійно зростають комуналка , плата за стоянку, навіть кабельне і те у нас за рік зросло сумарно аж на 35 відсотків. Найбльш яскравий приклад кукурудзяна олія - добрий врожай, все ніби вітчизняне, у Метро- +25 відсотків до минулорічної ціни, у магазинчику, де постійно купую - "всього" +20. І це у гривнях, у доларах порахуєте самі?
sumy4 написав:закономерный вопрос, где дефляция??? Хотя бы процентов на 8-10%???
Дефляция есть. Идёте на рынок, спрашиваете, почём телефон. Вам называют цену, например $700, можно валютой, можно гривной по курсу. Это и есть дефляция, т. к. цена в гривне упала. И так любой товар. Вам просто скажут цену в долларе. Курс для продавца не важен, т. к. после каждой продажи, если оплата в гривне, продавец бежит к валютчику менять полученные гривны на валюту. Это на рынках. В магазинах наличные доллары у вас не примут, но сделают "скидку" в зависимости от курса. У нас всё привязано к курсу валют. Даже хлеб будет дешеветь со временем. Так что, наслаждаемся, поживём какое-то время, пока не придёт время отдавать набираемые долги
Цены везде в гривнах, и цена эта не снижается. Поэтому долларовый эквивалент выше, считайте что цены в баксах выросли.