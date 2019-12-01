RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Милованов: Курс долара по 24
гривні - нова реальність...

Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:23

  safonovstanislav написав:
  sumy4 написав:закономерный вопрос, где дефляция??? Хотя бы процентов на 8-10%???

Дефляция есть. Идёте на рынок, спрашиваете, почём телефон. Вам называют цену, например $700, можно валютой, можно гривной по курсу. Это и есть дефляция, т. к. цена в гривне упала. И так любой товар. Вам просто скажут цену в долларе. Курс для продавца не важен, т. к. после каждой продажи, если оплата в гривне, продавец бежит к валютчику менять полученные гривны на валюту.
Это на рынках. В магазинах наличные доллары у вас не примут, но сделают "скидку" в зависимости от курса.
У нас всё привязано к курсу валют. Даже хлеб будет дешеветь со временем. Так что, наслаждаемся, поживём какое-то время, пока не придёт время отдавать набираемые долги

Навіщо дурню писати? Вартість хліба передусім - електроенергія, яка подорожчала і буде дорожчати надалі (Ахметов з клоунами типу Волинця та Лящка не дасть збрехати), зарплата + податки (про зниження щось не чутно - мінімалка з наступного року знову +15відсотків у гривнях), транспорні витрати - бензин і т.д., які щось також не знижуються (маршрутки тільки і чуєш - дорожчають, знову дорожчають....). Постійно зростають комуналка , плата за стоянку, навіть кабельне і те у нас за рік зросло сумарно аж на 35 відсотків.
Найбльш яскравий приклад кукурудзяна олія - добрий врожай, все ніби вітчизняне, у Метро- +25 відсотків до минулорічної ціни, у магазинчику, де постійно купую - "всього" +20. І це у гривнях, у доларах порахуєте самі?
L
 
Повідомлень: 353
З нами з: 19.05.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:49

  safonovstanislav написав:
  sumy4 написав:закономерный вопрос, где дефляция??? Хотя бы процентов на 8-10%???

Дефляция есть. Идёте на рынок, спрашиваете, почём телефон. Вам называют цену, например $700, можно валютой, можно гривной по курсу. Это и есть дефляция, т. к. цена в гривне упала. И так любой товар. Вам просто скажут цену в долларе. Курс для продавца не важен, т. к. после каждой продажи, если оплата в гривне, продавец бежит к валютчику менять полученные гривны на валюту.
Это на рынках. В магазинах наличные доллары у вас не примут, но сделают "скидку" в зависимости от курса.
У нас всё привязано к курсу валют. Даже хлеб будет дешеветь со временем. Так что, наслаждаемся, поживём какое-то время, пока не придёт время отдавать набираемые долги

Цены везде в гривнах, и цена эта не снижается. Поэтому долларовый эквивалент выше, считайте что цены в баксах выросли.
LOKY
 
Повідомлень: 814
З нами з: 11.10.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:59

  LOKY написав:Цены везде в гривнах, и цена эта не снижается. Поэтому долларовый эквивалент выше, считайте что цены в баксах выросли.

Цены на оптовых складах в валюте. Цена в рознице - это, зачастую, оптовая цена соседнего склада + x%. Такого не бывает, курс падает, а цены стоят. У вас просто никто покупать не будет.
В интернете можно вообще, зайти на hotline, и купить по минимальной цене. Кто не снизил цены в гривне - в полном пролёте, т. е. не заработал ничего.
Так что, цены в гривне падают очень быстро
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 10.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:04

  L написав:Навіщо дурню писати? Вартість хліба передусім - електроенергія, яка подорожчала і буде дорожчати надалі (Ахметов з клоунами типу Волинця та Лящка не дасть збрехати), зарплата + податки (про зниження щось не чутно - мінімалка з наступного року знову +15відсотків у гривнях), транспорні витрати - бензин і т.д., які щось також не знижуються (маршрутки тільки і чуєш - дорожчають, знову дорожчають....). Постійно зростають комуналка , плата за стоянку, навіть кабельне і те у нас за рік зросло сумарно аж на 35 відсотків.
Найбльш яскравий приклад кукурудзяна олія - добрий врожай, все ніби вітчизняне, у Метро- +25 відсотків до минулорічної ціни, у магазинчику, де постійно купую - "всього" +20. І це у гривнях, у доларах порахуєте самі?

Если курс будет хотя бы стоять, то, как цены на всё выросли, так и упадут. И на бензин, и на кабельное, и на всё остальное
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 10.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:09

Re: Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність...

safonovstanislav написав:
  LOKY написав:Цены везде в гривнах, и цена эта не снижается. Поэтому долларовый эквивалент выше, считайте что цены в баксах выросли.

Цены на оптовых складах в валюте. Цена в рознице - это, зачастую, оптовая цена соседнего склада + x%. Такого не бывает, курс падает, а цены стоят. У вас просто никто покупать не будет.
В интернете можно вообще, зайти на hotline, и купить по минимальной цене. Кто не снизил цены в гривне - в полном пролёте, т. е. не заработал ничего.
Так что, цены в гривне падают очень быстро


"Такого не бывает", но факты говорят обратное:)
Хоть на хотлайне хоть где - цены не упали, несмотря на падение курса.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26080
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 6113 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні
R2 » Сер 27 лис, 2019 12:40
9 522
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 11:26
warlamp
В Україні з'явилася нова схема махінацій з банківськими... 1, 2
R2 » П'ят 29 лис, 2019 17:57
11 724
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 11:25
_hunter
Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році 1, 2
R2 » Нед 01 гру, 2019 09:51
10 774
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 11:03
dost1980

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.