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Результаты недавно прошедших международных тестов по математике, чтению, естественным наукам : - в лидерах Китай, Япония, Сингапур, Эстония, Юж.Корея - в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Результаты недавно прошедших международных тестов по математике, чтению, естественным наукам : - в лидерах Китай, Япония, Сингапур, Эстония, Юж.Корея - в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько[/quote]
13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років. На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.
edvardd написав: 13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років. На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.
И ? Какой процент населения у нас не знает как ходит конь в шахматах ? Речь идет не о достижениях одиночек, а о среднем уровне образования в стране по прошедшим в прошлом месяце международным тестам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
edvardd написав: 13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років. На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.
И ? Какой процент населения у нас не знает как ходит конь в шахматах ? Речь идет не о достижениях одиночек, а о среднем уровне образования в стране по прошедшим в прошлом месяце международным тестам.
На самом деле проблема не в знании шахматных ходов, конечно. У нашего народа отсутствует культура труда! Трудиться у нас непрестижно, неинтересно и неперспективно. У нас, к сожалению, до сих пор самыми успешными людьми считаются (и являются таковыми) паразитирующие на обществе субъекты вроде силовиков, депутатов, судей и тд. А их основная и часто единственная парадигма - быстро и максимально хапнуть, отжать, вывести в оффшор, а потом и самим уехать за границу на ПМЖ. В последние годы трудовая миграция несколько изменила общий фон, но изменения пока носят косметический характер//)
stryzhko написав:39місце з близько 80 країн. Десь по середині плентаємося зі Словаччиною, Грецією, Ізраїлем, Туреччиною, Білоруссю, але точно не в кінці з Марокко.
Достаточно пообщаться или понаблюдать за общением среднестатистических школьников, что в большинстве своем делает процесс рассматривания диаграмм и рейтингов бессмысленным. Про детей оставленных на года родителями уехавшими на заработки на пожилых родителей и даже на старших братьев и сестер порой и говорить не приходится.
freeze Якщо в Марокко 359, в Китая 555, а в України 466, то ми в аутсайдерах серед країн світу? Точно диплом Rixus разом з Юзіком з 95-го кварталу отримували)) Нижче середнього - згоден, але до аутсайдерів ще мінус 100 балів, як і до лідерів. От Zradio бачу теж в своєму жанрі. Цілком об'єктивне місце враховуючи економічну ситуацію. Ніхто ж не говорить, що ми в лідерах, плентаємося собі в серединці, але записувати в аутсайдери, то занадто по-зрадофільськи))