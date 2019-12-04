Додано: Сер 04 гру, 2019 22:35

Результаты недавно прошедших международных тестов по математике, чтению, естественным наукам :

- в лидерах Китай, Япония, Сингапур, Эстония, Юж.Корея

- в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.