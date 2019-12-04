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тест PISA
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:35

тест PISA

Результаты недавно прошедших международных тестов по математике, чтению, естественным наукам :
- в лидерах Китай, Япония, Сингапур, Эстония, Юж.Корея
- в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:00

Результаты недавно прошедших международных тестов по математике, чтению, естественным наукам :
- в лидерах Китай, Япония, Сингапур, Эстония, Юж.Корея
- в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько[/quote]


13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років.
На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

edvardd написав: 13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років.
На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.


И ?
Какой процент населения у нас не знает как ходит конь в шахматах ?
Речь идет не о достижениях одиночек, а о среднем уровне образования в стране по прошедшим в прошлом месяце международным тестам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:21

  freeze написав:
edvardd написав: 13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років.
На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.
И ?
Какой процент населения у нас не знает как ходит конь в шахматах ?
Речь идет не о достижениях одиночек, а о среднем уровне образования в стране по прошедшим в прошлом месяце международным тестам.
На самом деле проблема не в знании шахматных ходов, конечно.
У нашего народа отсутствует культура труда! Трудиться у нас непрестижно, неинтересно и неперспективно. У нас, к сожалению, до сих пор самыми успешными людьми считаются (и являются таковыми) паразитирующие на обществе субъекты вроде силовиков, депутатов, судей и тд.
А их основная и часто единственная парадигма - быстро и максимально хапнуть, отжать, вывести в оффшор, а потом и самим уехать за границу на ПМЖ. В последние годы трудовая миграция несколько изменила общий фон, но изменения пока носят косметический характер//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:- в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько

Новина мабуть із жовтої запоребрикової преси))
39місце з близько 80 країн.
Десь по середині плентаємося зі Словаччиною, Грецією, Ізраїлем, Туреччиною, Білоруссю, але точно не в кінці з Марокко.
Зображення
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:36

stryzhko

Средний результат по миру:

чтение - 487 математика - 489 естественные науки - 489

Украина:
чтение - 466 математика - 453 естественные науки - 469

если уж упомянули запоребрик, то тоже ниже среднего
чтение - 479 математика - 488 естественные науки - 478

чтение - Китай - 555
математика - Китай - 591
естественный науки - Китай - 590
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:58

  stryzhko написав:
freeze написав:- в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько

Новина мабуть із жовтої запоребрикової преси))
39місце з близько 80 країн.
Десь по середині плентаємося зі Словаччиною, Грецією, Ізраїлем, Туреччиною, Білоруссю, але точно не в кінці з Марокко.


Ой, как же нам несказанно свезло, что в рейтинг включили Латинскую Америку и часть Ближнего Востока - задних пасти не придется :mrgreen:

А вот по сравнению с развитыми экономиками (OECD) - все плохо!

Зображення

https://www.oecd.org/pisa/publications/ ... CN_UKR.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:31

  stryzhko написав:39місце з близько 80 країн.
Десь по середині плентаємося зі Словаччиною, Грецією, Ізраїлем, Туреччиною, Білоруссю, але точно не в кінці з Марокко.
Зображення

Достаточно пообщаться или понаблюдать за общением среднестатистических школьников, что в большинстве своем делает процесс рассматривания диаграмм и рейтингов бессмысленным.
Про детей оставленных на года родителями уехавшими на заработки на пожилых родителей и даже на старших братьев и сестер порой и говорить не приходится.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze
Якщо в Марокко 359, в Китая 555, а в України 466, то ми в аутсайдерах серед країн світу? Точно диплом Rixus разом з Юзіком з 95-го кварталу отримували))
Нижче середнього - згоден, але до аутсайдерів ще мінус 100 балів, як і до лідерів.
От Zradio бачу теж в своєму жанрі. Цілком об'єктивне місце враховуючи економічну ситуацію. Ніхто ж не говорить, що ми в лідерах, плентаємося собі в серединці, але записувати в аутсайдери, то занадто по-зрадофільськи))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Исследование Ukrainian Reading Publishing Data 2018 показали статистику: 36 % взрослых сограждан не прочитали в 2018-м ни одной книги.
Black Jack - White Business
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