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"Ефект буде миттєвим": експерт
назвав серйозний ризик...

"Ефект буде миттєвим": експерт назвав серйозний ризик...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 10:26

"Ефект буде миттєвим": експерт назвав серйозний ризик...

Пропонуємо до обговорення:
Українська валюта виявилася набагато міцніше, ніж їй пророкували як українські, так і іноземні фінансисти

Дивися повний текст \"Ефект буде миттєвим\": експерт назвав серйозний ризик для гривні в грудні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 10:27

Если Порошенко с Тимошенко не начнут "майданить", гривня так и останется 24.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 10:37

Re:

  zloy_ukr написав:Если Порошенко с Тимошенко не начнут "майданить", гривня так и останется 24.

Да пусть майданят, я даже печенек им поднесу. Хочу курс 40.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:08

  Попаданец написав:
  zloy_ukr написав:Если Порошенко с Тимошенко не начнут "майданить", гривня так и останется 24.

Да пусть майданят, я даже печенек им поднесу. Хочу курс 40.


Много печеньки не несите, надо до курса 27, в самый раз
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:19

что вы все крохи собираете надо чтоб было 8 и точка, а то шарахаетесь то 40 т0 27 .
alekc_sizov
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