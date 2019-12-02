Українська валюта виявилася набагато міцніше, ніж їй пророкували як українські, так і іноземні фінансисти
Дивися повний текст \"Ефект буде миттєвим\": експерт назвав серйозний ризик для гривні в грудні.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 10:26
"Ефект буде миттєвим": експерт назвав серйозний ризик...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Ефект буде миттєвим\": експерт назвав серйозний ризик для гривні в грудні.
Додано: Нед 08 гру, 2019 10:27
Если Порошенко с Тимошенко не начнут "майданить", гривня так и останется 24.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Нед 08 гру, 2019 10:37
Re:
Додано: Нед 08 гру, 2019 11:08
Много печеньки не несите, надо до курса 27, в самый раз
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 гру, 2019 11:19
что вы все крохи собираете надо чтоб было 8 и точка, а то шарахаетесь то 40 т0 27 .
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