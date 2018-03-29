Продам биткоины (BTC) за гривны через Приват24

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Безопасность гарантируется системой escrow на платформе Paxful. Работает это так: после совершения вами оплаты нужная вам сумма в BTC автоматически блокируется у меня на счету до тех пор, пока я не увижу ваш перевод на своем Привате (после чего я со своей стороны подтверждаю получение и отпускаю вам BTC). Обычно сделка занимает 3-5 минут.