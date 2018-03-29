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Продам биткоины (BTC)
за гривны через Приват24

Продам биткоины (BTC) за гривны через Приват24
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:17

Продам биткоины (BTC) за гривны через Приват24

Продам биткоины за гривны при помощи перевода на Приват24 по этой ссылке:

https://paxful.com/ru/offer/9vMoJNLRzox?r=712Q94AXZk9

Безопасность гарантируется системой escrow на платформе Paxful. Работает это так: после совершения вами оплаты нужная вам сумма в BTC автоматически блокируется у меня на счету до тех пор, пока я не увижу ваш перевод на своем Привате (после чего я со своей стороны подтверждаю получение и отпускаю вам BTC). Обычно сделка занимает 3-5 минут.

Подробная инструкция по ссылке.
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