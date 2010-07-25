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Порадьте платіжну систему (щось типу Реєстрових поповнень ві
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 гру, 2019 17:58
Доброго дня. Порадьте або платіжну або сервіс, який дозволить поповнювати декілька карт (30-50) одночасно, декілька разів на місяць. АБо картка фіз особи на картки фіз осіб, або аккаунт (власний рахунок) у платіжній системі - картки фіз осіб.
Раніше був сервіс Привата - Реєстрові поповнення, зробив файл по шаблону, завантажив, оплатив в один клік, зараз це щастя прикрили.
Ну або можливо, хто знає, через що убер і болт (їх посередники) платять водіям таксі гроші?
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v_iuryk
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Додано: Пон 09 гру, 2019 19:00
v_iuryk написав:Доброго дня. Порадьте або платіжну або сервіс, який дозволить поповнювати декілька карт (30-50) одночасно, декілька разів на місяць. АБо картка фіз особи на картки фіз осіб, або аккаунт (власний рахунок) у платіжній системі - картки фіз осіб.
Раніше був сервіс Привата - Реєстрові поповнення, зробив файл по шаблону, завантажив, оплатив в один клік, зараз це щастя прикрили.
Ну або можливо, хто знає, через що убер і болт (їх посередники) платять водіям таксі гроші?
https://wrz.alfabank.kiev.ua:8450/corporate-app/#/login
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Faceless
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Нед 25 лип, 2010 11:01
Malky
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