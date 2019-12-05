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Уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов і найбільші тютюнові компанії України 12 грудня 2019 р. підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо прозорого та передбачуваного регулювання розвитку тютюнової промисловості.
Дивися повний текст Уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями
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R2
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:47
..иными словами, правительство "прогнулось" под производителей яда??.. вряд ли в любом из подобных "опусов" предусмотрено максимально-допустимое поднятие цен на курево на внутреннем рынке, и максимально "удобные" условия для экспорта этой гадости из страны?!... рабочие места - это супер гуд... сотни тысяч умирающих от рака налогоплательщиков и проходящие мимо бюджета "контрабасы"- ВААЩЕ капец!!!
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maestro71
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