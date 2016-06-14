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В Украине будут проверять
производителей курятины и яиц...

В Украине будут проверять производителей курятины и яиц...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:58

В Украине будут проверять производителей курятины и яиц...

Пропонуємо до обговорення:
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Дивися повний текст В Украине будут проверять производителей курятины и яиц на антибиотики.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:58

И какой будет допуск ? Какая норма ? Пдк?
yama
 
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