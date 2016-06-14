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В Украине будут проверять производителей курятины и яиц...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:58
Пропонуємо до обговорення:
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
Дивися повний текст В Украине будут проверять производителей курятины и яиц на антибиотики
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:58
И какой будет допуск ? Какая норма ? Пдк?
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